TE LO DO IO IL RAMPOLLO! - LA REAZIONE DI EROS ALLE FOTO DI MARICA PELLEGRINELLI CHE BACIA CHARLEY VEZZA, RICCO EREDITIERE PIEMONTESE? UN PRIMO PIANO SU INSTAGRAM CON SORRISO SORNIONE E BEFFARDO CON UNA DIDASCALIA ROMANISSIMA, CHE IN TRE PAROLE RIASSUME TUTTO: ''DICHI A ME???''. ECCO CHE VUOL DIRE, ED ECCO PERCHÉ SI È GEO-LOCALIZZATO A CINECITTÀ…

Dagonews - Oggi escono su ''Chi'' le foto di Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, che bacia il rampollo Charley Vezza (la loro relazione era stata anticipata da Alberto Dandolo su Dagospia). Le immagini hanno iniziato a girare ieri sera, e sul profilo di Eros è apparsa un primo piano di lui con un sorriso sornione e beffardo e la didascalia romanissima: ''Dichi a me????''. Ovvero ''Dici a me?'', ovvero ''sarei io quello che si deve disperare per qualche tremenda notizia? Ma de che!''.

Un concentrato di allegro menefreghismo de' noantri, con il cantautore che si geo-localizza a Cinecittà, quartiere dov'è cresciuto e dove è nato il suo successo, per ricordare al mondo che lui resta sempre un regazzetto di borgata e che queste cose ''j'arimbarzano''. Qualche settimana fa Eros fece un video in cui difendeva la ex dagli attacchi delle sue fan, e non a caso, sotto alla foto del ''Dichi a me?'' troneggia un bel like proprio di Marica...

I COMMENTI:

Quando tutti dicono che tu stai male e lei fa la bella vita.. e tu rispondi con “DICHI A ME” ahahahahahahahahah te amo ???♥

Eros non lasciarti toccare da notizie e pettegolezzi. Da paparazzate e commenti stupidi! Sei un grande cantautore

Meno mAle che ridi!! Fai bene a goderti la vita ora, e a mio parere non hai perso proprio nulla con una che già si fa fotografare a fare moine con un altro...tu l’hai difesa e lei invece ti ha mancato solo di rispetto...persone così MEGLIO PERDERLE

“ C’è solo una sensazione più bella dell’innamorarsi di una persona: è quando non te ne frega più niente.

(Mheathcliff, Twitter)

???????? TI AMIAMO ANCHE PER QUESTO

