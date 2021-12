15 dic 2021 19:16

PER TE LA FINALE DI MISS ITALIA FINISCE QUI (ANCORA PRIMA DI INIZIARE) - RINVIATA CAUSA COVID L'ELEZIONE DEL 2021, CHE ERA IN PROGRAMMA DOMENICA SERA A VENEZIA: DUE RAGAZZE SONO RISULTATE POSITIVE, L'INCORONAZIONE SLITTA A GENNAIO 2022 - LA PATRON PATRIZIA MIRIGLIANI: "INSIEME AL SINDACO LUIGI BRUGNARO ABBIAMO DECISO DI SOSPENDERE L'EVENTO ANCHE IN ATTESA DELL'EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN GENERALE"