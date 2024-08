TE LE SUONO… E TE LE CANTO – TUTTA LA STORIA DELLO SCONTRO ALL'ULTIMA RIMA TRA IL RAPPER AMERICANO KENDRICK LAMAR E IL CANADESE DRAKE: IL PRIMO A COMINCIARE È STATO IL CALIFORNIANO, CHE HA ACCUSATO L'ARTISTA DI TORONTO, EBREO E "MEZZO BIANCO", DI ESSERE UN "USURPATORE" DELLA CULTURA NERA - DRAKE HA RISPOSTO PER LE RIME, SOSTENENDO CHE LAMAR PICCHIASSE LA MOGLIE. QUELLO NON CI HA VISTO PIÙ E HA PUBBLICATO UNA SERIE DI "DISSING" ACCUSANDO IL RIVALE DI PEDOFILIA E... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Carlo Moretti per “la Repubblica”

Proprio vero che il rap in America è una cosa seria, un’arte talmente sofisticata che da quelle parti anche le battaglie tra rapper condite dai dissing in rima più violenti possono finire in classifica. È quanto sta succedendo a Not like us , l’ultimo capitolo della faida che da anni divide il rapper di Los Angeles Kendrick Lamar e il suo collega, il canadese Drake. […]

Non si tratta poi soltanto del successo nello streaming, perché proprio tutti ormai cantano sulle note di Not like us , nonostante il brano del premio Pulitzer cresciuto nel ghetto di Compton non risparmi nulla all’autore di Hotline bling . Che i due non si piacciano è noto, […] ma la rivalità è esplosa un anno fa. […]

Lamar ha accusato Drake di essere un usurpatore della cultura rap afroamericana, […] Il 3 maggio, nel giro di 24 ore Drake ha pubblicato tre pezzi, uno soltanto su YouTube, Family matters , in cui ha accusato Lamar di picchiare la moglie (“la consideri autodifesa perché è più alta di te?”). Il giorno dopo Lamar gli ha risposto con Not like us che ha letteralmente ammutolito Drake. Almeno finora.

Un sonoro schiaffo in faccia a cominciare dalla copertina, una foto della villa di Drake a Toronto […]. Ad arricchire l’immagine, sul tetto della villa una serie di segnalini rossi, come quelli con i quali la polizia americana segnala sulle mappe le case dei criminali sessuali. Con quei marcatori, Lamar suggerisce che Drake e quanti gli sono vicini sono molestatori sessuali. Nel testo, dopo averlo definito “pedofilo certificato”, gli dice così: “Dì Drake, ho sentito dire che ti piacciono giovani, faresti meglio a non finire in cella al Blocco Uno”.

La canzone contiene un verso geniale quando Kendrick dice a Drake: “Tryna strike a chord and it’s probably A minor”, stai cercando di far vibrare una corda ed è probabilmente una minore, mentre in inglese la vocale A sta per la nota La. Tra le accuse più famose nei confronti di Drake c’è quella di aver frequentato nel 2017 la protagonista di Stranger Things Millie Bobby Brown, quando la ragazza aveva solo 13 anni.

Lamar si vendica poi su Drake chiamandolo spia e avvoltoio culturale, riferendosi all’appropriazione attraverso l’intelligenza artificiale delle voci di Tupac e di Snoop Dogg nel precedente dissing Taylor made freestyle , prontamente bloccato dagli eredi di Shakur. Not like us ha ottenuto successo in tutto il mondo battendo diversi record: il maggior numero di stream Spotify in un solo giorno negli Usa (6.6 milioni) e nel mondo (11.85 milioni), ed entrambi i primati appartenevano a Drake. La canzone hip hop più veloce nel raggiungere i 100 milioni di stream su Spotify. […]

