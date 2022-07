TEL AVIV E LASCIA VIVERE – LA NUOVA E SOPORIFERA VITA DI QUENTIN TARANTINO IN ISRAELE – IL REGISTA PREMIO OSCAR DA TRE ANNI VIVE IN PIANTA STABILE A TEL AVIV CON LA MOGLIE DANIELLA PICK – GIRA PER STRADA CON I FIGLI, FA LA SPESA AL SUPERMERCATO, FA JOGGING AL PARCO, SENZA CHE NESSUNO LO DISTURBI: “AMO ISRAELE E LE PERSONE SONO DAVVERO GENTILI” (CHISSA' SE L'HANNO RICONOSCIUTO...)

Dagonews

quentin tarantino a tel aviv

È passato un giorno intero prima che la stampa israeliana venisse a sapere che Quentin Tarantino si trovava nel reparto di ostetricia dell'ospedale Ichilov di Tel Aviv, all'inizio di luglio. La moglie del regista statunitense, Daniella Pick, stavano per partorire il loro secondo figlio, una bambina che si sarebbe unita al primogenito di 2 anni, Leo.

Ma, com'è ormai nel loro stile da quando vivono in Israele, i Tarantino si nascondevano in bella vista. Tanto che le altre future mamme ricoverate non avevano idea di trovarsi in compagnia di un premio Oscar. "Ho sentito che era lì dalla nostra ostetrica, ma non ho mai visto Tarantino", ha raccontato Carnie, un'attrice che ha partorito la figlia contemporaneamente ai Tarantino.

Il regista di film acclamati come “Pulp Fiction“ e “Kill Bill” vive da tre anni una vita di basso profilo nella soleggiata metropoli mediterranea. Tel Aviv potrebbe sembrare un approdo inaspettato per Tarantino, o forse è solo il suo lieto fine.

quentin tarantino a tel aviv 2

Tarantino, 59 anni, e Pick, 38, si sono conosciuti nel 2009 quando lui ha presentato in anteprima in Israele “Bastardi senza gloria”. Allora hanno iniziato a frequentarsi a intermittenza. prima di sposarsi, nove anni dopo, in un'intima cerimonia ebraica nella loro casa di Beverly Hills.

Poco dopo il matrimonio, la coppia ha acquistato una villa di 1.000 metri quadrati con sei camere da letto in Elkakhi Street a Ramat Aviv Gimmel, un quartiere tranquillo nel nord di Tel Aviv e a poca distanza dal mare.

Tarantino sono è stabilito nella nuova casa in Israele dopo aver terminato la produzione di “C'era una volta a Hollywood” del 2019, e aveva pianificato di dividere la sua vita tra Tel Aviv e Los Angeles. Poi è arrivata la pandemia e non ha più lasciato Tel Aviv.

Da allora, il regista premio Oscar è diventato un normale papà che gira per la città insieme alla famiglia, che va al supermercato o che partecipa alla festa di compleanno di compagnetto del figlio in un parco giochi.

quentin tarantino a tel aviv 3

All'inizio del 2020 la famiglia Tarantino ha affittato una villa di 5.000 piedi quadrati nel quartiere Shikun Tzameret di Tel Aviv, per un affitto stimato di circa 23.000 dollari al mese.

Tarantino è stato spesso visto fare jogging, camminare o andare in bicicletta nel Park Hayarkon, un vasto parco u lungo il fiume Hayarkon.

“Amo il paese e le persone sono davvero gentili, molto gentili con me e sembrano eccitate dal fatto che io sia qui”, ha detto Tarantino in un'intervista con Yediot Aharonot.

