TELE-MERCATO – FRANCESCO GIORGINO, GIUBILATO DALLA MAGGIONI, POTREBBE APPRODARE MEDIASET, DAL SUO AMATISSIMO BERLUSCONI - DOPO TRENT'ANNI AL TG1, IL VOLTO DELLA RAI PREPARA LO SBARCO A COLOGNO MONZESE – A DETERMINARE LO SCAZZO A SAXA RUBRA CON LA ZARINA MAGGIONI, IL RIFIUTO DI GIORGINO DI SCIROPPARSI I TURNI ALL’ALBA PER MOTIVI DI SALUTE. A QUEL PUNTO...

F.Dan. per “Libero quotidiano”

francesco giorgino 5

Trent' anni di onorata carriera varranno pur qualcosa. E infatti l'addio al video di Francesco Giorgino durerà un battito d'ali: stando alle fonti di Libero, l'ex volto del Tg1 sarebbe in trattativa per passare a Mediaset.

Da qui a breve, quindi, potremmo rivedere Giorgino in prima serata, a darci le notizie del giorno, in uno dei notiziari di punta del Biscione (anche se il diretto interessato dice di non saperne nulla...). L'antefatto di questo cambio di maglia è noto ma, a beneficio di chi ha appena passato l'estate su Marte, ve lo riassumiamo: con il passaggio del Tg1 sotto la direzione di Monica Maggioni ci sono stati dei cambiamenti.

francesco giorgino 4

Oltre a ristrutturare il taglio dei servizi, ora più agili e in stile british, Maggioni ha messo mano al parco volti: sono arrivati nuovi mezzi busti mentre agli storici è stato chiesto qualche, diciamo così, sacrificio. Più precisamente la neo direttrice voleva alternare i volti della rassegna stampa del mattino affidandola anche ai conduttori del Tg1 delle 20. Si sarebbero fatti dei turni, ovviamente, ma era chiaro a tutti che il carico di lavoro sarebbe stato maggiore. Alcuni quindi hanno detto: «No, grazie».

I protagonisti di questo grande rifiuto sono stati tre: Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Francesco Giorgino. A detta dei diretti interessati, la loro indisponibilità era legata a ragioni di salute, stadi fatto che la Maggioni si è arrabbiata. Risultato: il trio è sparito dal Tg delle 20. Chimenti è passata all'edizione delle 13.30 che, diciamocelo, rappresenta una retrocessione; Emma D'Aquino si è buttata sulla conduzione tv, visto che da settembre presenterà Ribelli su Rai Tre, mentre Giorgino è stato spedito alla Direzione editoriale per l'offerta informativa, nata per coordinare i giornalisti delle diverse testate.

monica maggioni foto di bacco

In realtà, inizialmente si era vociferato di un possibile programma anche per lui: su Rai Due, anziché su Rai Tre. Poi però non se ne è fatto più nulla e così il nostro ha dovuto fare armi e bagagli e spostarsi nella suddetta direzione. «La direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vice direttore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l'offerta informativa», è stata la comunicazione ufficiale del Cdr della testata, «Il collega lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo perla nuova esperienza professionale».

Fine? A quanto pare no, per fortuna: per una Rai che molla, c'è una Mediaset che non si lascia sfuggire la professionalità dei giornalisti. Qualcuno in Rai si mangerà le mani...

francesco giorgino 1 francesco giorgino 3 monica maggioni speciale tg1 elezioni francesi 1 francesco giorgino francesco giorgino 2