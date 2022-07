TELE-MONICA, CHE FLOP! – LO SPECIALE DEL TG1 SULLA CRISI DI GOVERNO RACIMOLA IN PRIMA SERATA UN MISERO 9,5% E VIENE TALLONATO DALLA SERIE TV GRECA “LA STRADA DEL SILENZIO”, SU CANALE 5. IN GENERALE LE MARATONE POLITICHE NON ECCITANO I TELE-MORENTI: MENTANA CHIUDE CON UN DIGNITOSO 6,8%, LA GENTILI IN PRIME TIME FA IL 6,6 E VIENE BATTUTA DA “IN ONDA” CON DE GREGORIO E PARENZO (8%)

monica maggioni

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 20 luglio 2022 vedono i palinsesti televisivi stravolti dalla campale giornata istituzionale che ha visto soccombere il governo presieduto da Mario Draghi.

Fin dalle prime ore del mattino, gli speciali sulla crisi hanno occupato gli schermi televisivi, con il primato di Enrico Mentana che, su La7, è andato in onda dalle otto di mattina alle otto di sera (senza contare la conduzione del TgLa7), emulo della celebre signorina Vaccaroni dell'ufficio imposte interpretata da Cinzia Leone. Quella il cui sportello era aperto dalle 8 alle 8 e preconizzava "il baratro". Tutto si tiene...

enrico mentana 1

Se Mentana non ha mai abbandonato la postazione seguendo passo passo il dipanarsi della crisi, a un certo punto la Rai ha "chiuso" tutto mandando in onda repliche di Don Matteo, il Tour de France e la trasmissione Overland. Beccandosi così gli strali del Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi che ha definito quella della Tv pubblica una "gestione folle" invitando a destinare il canone ai privati come La7.

speciale tg1 crisi di governo

Ma, a parte le boutade e le polemiche, come saranno andati dal punto di vista degli ascolti questi speciali? Se la "maratona Mentana" durante il giorno ha raggiunto un buon 6.8% di share con 541.000 spettatori, in prima serata lo Speciale Tg1 condotto dalla Direttrice Monica Maggioni si è fermato a 1.356.000 spettatori con il 9.5%, tallonato dalla serie Tv thriller greca (!) in onda su Canale5 - La Strada del Silenzio - che ha racimolato 1.044.000 spettatori con uno share del 9.2% e dal telefilm Chicago Fire su Italia1 che ha divertito 1.234.000 spettatori (9.4%). Note dolentissime per la Maggioni, insomma, finita per l'ennesima volta sotto il 10% di share in prima serata.

VERONICA GENTILI

Controcorrente, dal canto suo, condotto da Veronica Gentili su Rete4 ha ottenuto in prime time 787.000 spettatori (6.6%), battuto da La7 con In Onda – Prima Serata che, presentato da Concita De Gregorio e David Parenzo, senza neanche che si scomodasse lo stakanovista Mentana, ha raggiunto ben 1.194.000 spettatori con l’8%. La7 a un passo da Rai1 e dalla Maggioni...

Da segnalare, in fascia mattutina, il Tg5 mattina che ha totalizzato il 22.5% con 922.000 spettatori, distaccando nettamente il Tg1 che ha segnato invece il 18.8 con 778.000 spettatori.

monica maggioni 1 enrico mentana 1 veronica gentili maria stella gelmini allo speciale tg1 sulla crisi di governo