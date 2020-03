13 mar 2020 11:19

TELE QUARANTENA - “FRATELLI DI CROZZA” NON ANDRÀ IN ONDA. UNA DECISIONE PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PARTICOLARE MOMENTO CHE STIAMO VIVENDO. AL POSTO DELLA PUNTATA LIVE VERRÀ TRASMESSA UNA REPLICA DELLO SHOW... - SOSPESO ANCHE "BALLANDO CON LE STELLE". L'ANNUNCIO DI MILLY CARLUCCI: "CI VEDREMO PRESTO..."