TELE-SCAZZO A DISTANZA - “NON CAPISCO PERCHÉ CONTINUANO A INVITARE IN TV SGARBI CHE DICE LE PAROLACCE” – CECCHI PA(V)ONE DA GILETTI BACCHETTA IL CRITICO CHE REPLICA SU FACEBOOK: "LUI CHE FA IL MORALISTA È UNA ROBA DA ZELIG. LA PAROLACCIA È NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI. NON HA MAI LETTO PASOLINI. LUI, COMUNQUE, NON È INVITATO PERCHÉ È OSCENO ANCHE SENZA DIRE LE PAROLACCE" - VIDEO

Pina Francone per il Giornale

cecchi paone

Si chiama tele-rissa ed è, da anni, un nuovo sottogenere della televisione italiana. E non solo. Nella puntata di domenica sera di Non è l'Arena, su La7, Massimo Giletti ha dedicato uno spezzone della sua trasmissione serale alle risse televisive.

"C'è un re indiscusso: non vi dico neanche come si chiama, perché tanto lo avete capito. Favorite il messaggio filmato…". Così il conduttore lancia il video e nei due minuti di girato è Vittorio Sgarbi a farla da padrone.

Nei due minuti di filmato confezionato dal programma fa capolino una breve carrellata delle più note e recenti litigate in tv che vedono protagonista il critico d’arte. Il sindaco di Sutri se la prende con Peter Gomez, con Francesca Barra, con Mario Giordano, Corrado Formigli, Luca Telese e Luisella Costamagna.

Al rientro in studio, il padrone di casa ci scherza e, sorridendo, dice: "Ecco, Beppe Grillo, quando inventò il Vaffa-Day, forse prese spunto propri da qui...perché finisce sempre in vaffa!".

sgarbi

Ecco, è qui che Alessandro Cecchi Paone – ospite di serata – prende la parola per fare la ramanzina a Vittorio Sgarbi: "Posso dire una cosa che ci riguarda entrambi?", chiede rivolgendosi a Giletti. Dunque, ecco il suo affondo: "Noi siamo stati formati nella Rai di quarant'anni fa, da grandissimi maestri. Neanche una parolaccia esce dalle nostre bocche, perché ce lo hanno insegnato all'epoca". Quindi, rincara la dose: "E allora io vorrei sapere perché uno che dice sempre parolacce debba continuare a essere invitato in tutte le trasmissioni…".

Il diretto interessato, sentitosi chiamare in causa dal divulgatore scientifico, ha replicato a stretto giro . E lo ha fatto con un caustico commento sulla propria pagina Facebook ufficiale.

Già, perché sulla bacheca Fb del deputato (in forza al Gruppo Misto) è comparso il seguente messaggio: "'Non capisco perché continuano a invitare in tv Sgarbi che dice le parolacce'. Lo ha detto stasera a Non è l’Arena Cecchi Pavone Cecchi Pavone che fa il moralista è una roba da Zelig".

alessandro cecchi paone (1)

E il post di Sgarbi contro il fu volto Mediaset si conclude con un ulteriore attacco e una fotografia che ritrae Paone in tenuta da mare: "La parolaccia è nella vita di tutti i giorni, del calzolaio come dello studente. È nella letteratura e nel cinema. Nei fumetti e nella musica. Persino nella Bibbia. Solo un moralista ignorante come lui non lo sa. Il povero Cecchi Pavone non ha mai letto Pasolini. Lui, comunque, non è invitato perché è osceno anche senza dire le parolacce".

vittorio sgarbi a non e' l'arena 1 vittorio sgarbi a non e' l'arena 3 vittorio sgarbi a non e' l'arena 2