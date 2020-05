IL TELEMERCATO È FERMO, MA IN RAI SI MUOVONO TUTTI – IL CONTRATTO DI FAZIO, LE FREGOLE DELLA MAGGIONI CHE VUOLE TORNARE AL GIORNALISMO ATTIVO E L’INCOGNITA CLERICI – PER UNA CARDINALETTI A 5 STELLE CHE ARRIVA A ‘UNO MATTINA’ C'È UNA CUCCARINI CHE POTREBBE ANDARSENE DA "LA VITA IN DIRETTA". COLETTA HA ANCHE NECESSITÀ DI TROVARE UNO SPAZIO DEGNO ALL'AMICA SERENA BORTONE, CHE VORREBBE A…

1 – A LUME DI CANDELA- FABIO FAZIO LASCIA LA RAI NELLA PROSSIMA STAGIONE? LA NOTIZIA ERA CIRCOLATA NELLE SCORSE ORE MA SI TRATTA DI UNA FAKE NEWS. IL CONDUTTORE CONDURRA' ANCORA CHE TEMPO CHE FA ED E' LEGATO ALL'AZIENDA DI VIALE MAZZINI PER UN ALTRO ANNO. IL TELEMERCATO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS SEMBRA FERMO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA

2 – SCUSATE MA CI VOLEVA A RAI1 IL GENIO "DE SINISTRA" STEFANO COLETTA PER SCODELLARE 'STI PALINSESTI? MOLTO STIMATA DA MARCO TRAVAGLIO, LA RAMPANTE GIORGIA CARDINALETTI VA A ''UNOMATTINA'' - VOLETE RIDERE? PROGRAMMA PER LA TERZA ETÀ CON CONVERTINI E ANNA FALCHI!

3 – I DUBBI DI FAZIO, TORNANO MAGGIONI E CLERICI

Michela Tamburrino per “la Stampa”

Grande festa a Milano per la presentazione dei palinsesti Rai, i primi del corso sovranista, baci, abbracci e fiumi di champagne. Da quell' istantanea é passato un anno e un' era geologica, cambio di Governo, soprattutto il Coronavirus che ha spazzato via tutto. Per la ripartenza la linea è quella di sperimentare nell' estivo per poi confermare nell' invernale. Tra le star appassiona il destino che vorrà darsi Fabio Fazio.

Il suo contratto scade tra un anno e sembra che sia stato richiesto da Rai3. Nulla di definito ma Fazio sarebbe stanco di fare la pallina impazzita da una rete all' altra.

A meno che per strapparlo a Rai2 non gli arrivi la proposta di un contratto lungo e articolato. Pesano sulla sua decisione anche le offerte allettanti di Discovery, dove si ricongiungerebbe con l' amico Crozza, da Mediaset e anche da Cairo pur se la convivenza in palinsesto con Giletti a La7 potrebbe procurare qualche frizione.

Governa sulle scelte la fame di approfondimento dovuto alla crisi che «influenzerà» i palinsesti. Ecco perciò l' arrivo, nonostante l' opaca prova data al Festival di Sanremo, di Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1 prestata allo sport, in grande ascesa, molto stimata dal direttore di Rai1 Coletta che per lei non ha riconfermato Valentina Bisti. Al suo fianco un altro interno, il poco conosciuto Alessandro Baracchini, fedelissimo di Antonio Di Bella a Rainews, in questo momento tra i più influenti direttori in Rai.

Si cerca nuovo spazio per Monica Maggioni, ad di Raicom, regina del genere talk politico che tornerebbe volentieri al giornalismo attivo. Due le opzioni, o una striscia quotidiana alla Biagi in grado di infastidire Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7, oppure il lunedì sera, al posto di Frontiere di Franco Di Mare al quale, a mò di risarcimento, sarebbe stata promessa la direzione di Raitre, anche se la partita è tutta da giocare. Elisa Isoardi aspetta di tornare in onda in gestione post-Covid come hanno fatto Balivo e Insinna ma su di lei pesa l' incognita Clerici.

Antonellina ha ricevuto la promessa di risarcimento danni per l' anno scorso passato a casa e dunque potrebbe pretendere la restituzione de La prova del cuoco; si pensa pure a una prima serata dedicata ai nonni e ai nipotini. Sempre di terza età si parlerà nel programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Ancora su Rai1 la nuova striscia dedicata al sociale condotta da Paola Severini Melograni dal nome Insieme con ... frutto della collaborazione con il tavolo sociale coordinato da Giovanni Parapini, molto voluto dall' ad Fabrizio Salini.

Anche La vita in diretta potrebbe subire un' amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano. Coletta ha anche la necessità di trovare uno spazio degno per Serena Bortone, sua grande amica e che vorrebbe sulla rete ammiraglia scippandola ad Agorà di Rai3: allo studio una sorta di Arena alla Giletti, attualità politica domenicale, che potrebbe erodere spazio a Mara Venier che fa ottimi risultati (nonostante l' incidente di ieri sulla diretta da Ciampino per il ritorno di Silvia Romano dalla prigionia e il collegamento ritardato con il Tg1 che ha fatto saltare il momento clou) oppure a Francesca Fialdini che ha il merito di aver recuperato lo spazio affossato da Cristina Parodi. Tutto giocato in casa perché pesano i problemi di budget dati dalla mancata pubblicità di questi mesi.

