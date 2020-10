I TELEMORENTI SONO UNA GARANZIA PER RAI1: VINCE LA SERATA CON LA REPLICA DI UNA FICTION ANDATA IN ONDA SOLO UN ANNO FA! (IMMA TATARANNI, 17,4%) - BENE LE ''IENE'' (10,4%), PAREGGIANO I TALK: 5,7% PER BERLINGUER, FLORIS CON BOTTERI CHE FA CONCORRENZA A BIANCA, MARIO GIORDANO - GERMANIA-SVIZZERA SUL 20 (2,4%) - BENE ''MATRIMONIO A PRIMA VISTA'' (3,3-2,8%) - MORENO (4,7%), PALOMBA (4,9-5,2%), GRUBER (6,8%) - AMADEUS (19,4%), 'STRISCIA' (17,2%) - E.DANIELE (16,3-15,1%), CLERICI (12,8%), 'FORUM' (17%) - VESPA (10,9%), MANNONI (5,9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 13 ottobre 2020, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.846.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Skyscraper ha raccolto davanti al video 2.165.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei ha interessato 1.783.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.714.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.197.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%.

EDWARD LUTTWAK GIOVANNA BOTTERI

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 999.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.215.000 spettatori con uno share del 5.7% (Di Martedì Più 399.000 – 4.8%). Su TV8 Name that Tune – Indovina la Canzone ha segnato il 2.9% con 569.000 spettatori mentre sul Nove Ben-Hur ha catturato l’attenzione di 290.000 spettatori (1.4%). Sul 20 l’incontro di Uefa Nations League Germania-Svizzera è stato la scelta di 589.000 spettatori con il 2.4% mentre su La5 la replica del Grande Fratello Vip ha intrattenuto 183.000 spettatori pari all’1% di share. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia convince 837.000 spettatori (3.3%) e Primo Appuntamento 497.000 spettatori (2.8%).

Ascolti TV Access Prime Time

Deal with It al 2.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.060.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.491.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.7% con 1.228.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.179.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.242.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.355.000 (5.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.770.000 spettatori (6.8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 578.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 593.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti fa compagnia a .000 spettatori (%).

EDWARD LUTTWAK ILARIA D AMICO

Preserale

Caduta Libera al 19.6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.606.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.412.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.092.000 spettatori con il 14.4% di share e Caduta Libera 3.717.000 con il 19.6% di share. Su Rai2 lo Speciale di Rai Parlamento ha raccolto 325.000 spettatori (1.6%) e Castle 935.000 (4%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2.8% con 620.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.091.000 spettatori con il 15% di share e lo Speciale di Rai Parlamento segna 1.030.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 831.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 155.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 238.000 (1.3%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 315.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 223.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Agorà sfiora il 9%.

EDWARD LUTTWAK CONCITA DE GREGORI

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 826.000 telespettatori con il 15.4% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 867.000 spettatori con il 16.3% di share nella prima parte e da 929.000 spettatori (15.1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.008.000 spettatori (17%) nella prima parte, 786.000 (14.8%) nella seconda e .000 (%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.6% con 151.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 169.000 spettatori (3%). Su Rai3 Agorà convince 534.000 spettatori pari all’8.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.8% con 310.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 147.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 149.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 192.000 (3.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 206.000 spettatori pari al 3.8%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 34.000 spettatori (0.6%). Sul Nove Famiglie da Incubo convince 102.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

La Clerici sempre sotto il 13%.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 12.8% con 1.468.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.439.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 379.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 789.000 spettatori (7.5%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 290.000 spettatori con il 3.8% di share, il Grande Fratello Vip sigla il % di share con .000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %.

MASSIMO CACCIARI E BIANCA BERLINGUER

Su Rai3 Elisir è seguito da 393.000 spettatori (6.2%), Quante Storie si porta al 5.3% con 695.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 104.000 spettatori con l’1.6% di share nella prima parte e 205.000 (1.7%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 616.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 326.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 482.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.7% con 95.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

L’Under 21 al 6.2%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.341.000 spettatori (9.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.885.000 spettatori (16.9%). La Vita in Diretta informa 1.649.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.479.000 – 14.1%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.735.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.635.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.3% con 2.867.000 spettatori (finale 2.136.000 – 18.3%); il Grande Fratello Vip sigla il 18% di share con 1.992.000 spettatori e Il Segreto il 16.6% con 1.728.000 spettatori.

mario giordano

Pomeriggio Cinque si porta al 14.8% con 1.567.000 spettatori nella prima parte, al 14.6% con 1.765.000 spettatori nella seconda e al 12.8% con 1.697.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 il Giro d’Italia ha convinto 887.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 1.395.000 (11.7%) nella seconda, Processo alla Tappa 858000 (7.9%) e il match per le qualificazioni ai Campionati Europei Under 21 Italia-Irlanda 738.000 (6.2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 857.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio, 921.000 (6.4%) nel secondo e 799.000 (5.9%) nel terzo.

Big Bang Theory è la scelta di 513.000 spettatori (4.3%) e Friends diverte 291.000 spettatori (2.7%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.5% di share con 292.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.790.000 spettatori (18.4%) e Geo 1.210.000 spettatori con il 10.1% di share (Aspettando Geo 748.000 – 7.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 875.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 358.000 spettatori con il 2.9% e Tagadà #Focus convince 305.000 spettatori (3%); Senti chi Mangia intrattiene 140.000 spettatori con l’1.3% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 130.000 (1.2%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 139.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Giovani e Famosi al 2.7%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 972.000 spettatori con il 10.9% di share. Su Canale 5 Se la Panchina Parlasse… ha totalizzato una media di 367.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rai2 Giovani e Famosi segna 354.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.9% con 468.000 spettatori. Su Italia1 Giù in 60 secondi viene visto da una media di 491.000 ascoltatori con il 12% di share. Su Rete4 La Teta Y la Luna ha segnato il 4.5% con 178.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.395.000 (21.6%)

Ore 20.00 5.963.000 (25.2%)

imma tataranni

TG2

Ore 13.00 2.109.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.884.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.787.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.431.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 3.041.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.707.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.584.000 (13.7%)

Ore 18.30 706.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 325.000 (3.5%)

Ore 18.55 672.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 628.000 (4%)

Ore 20.00 1.339.000 (5.6%)

TG8

Ore 12.00 87.000 (0.9%)