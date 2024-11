TEMPISMO PERFETTO! - DURANTE “L’ARIA CHE TIRA”, DAVID PARENZO DIFENDE LA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA "NO MELONI DAY": "NON C’E’ NESSUNO SLOGAN VIOLENTO” MA... IL CONDUTTORE NON FA IN TEMPO A FINIRE LA FRASE CHE, IN COLLEGAMENTO DA BOLOGNA, UNO STUDENTE URLA AL MICROFONO: "IL SIONISMO È UNA MERDA!" - E PARENZO E’ COSTRETTO A RITRATTARE: "ABBIAMO BECCATO IL MOMENTO TOPICO" - VIDEO

Sono bastati pochi secondi per far cambiare idea a David Parenzo sul «No Meloni Day», la manifestazione studentesca per la Palestina e contro le politiche per la scuola del governo italiano che oggi ha portato in piazza migliaia di studenti in tutta Italia. Nel corso della trasmissione L’aria che tira, il conduttore di La7 si è collegato in diretta con il corteo di Bologna.

«È in corso questa manifestazione degli studenti: il “No Meloni Day”. Di per sé, non è uno slogan violento. Cosa diversa è minacciare e aggredire. Poi, certo, può piacere o no», dice Parenzo mentre scorrono le immagini in diretta del corteo bolognese. Neanche il tempo di finire il ragionamento, che la regia apre l’audio che arriva dalla manifestazione e si sente uno studente gridare: «Il sionismo è una m**da!».

In studio scoppiano tutti a ridere. «Abbiamo beccato proprio il momento topico della manifestazione», scherza subito Parenzo. […]

