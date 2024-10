2 ott 2024 16:18

È TEMPO DI ELEZIONI NEGLI USA: LA DISINFORMAZIONE NON RUSSA -SPUNTA UN FALSO SITO A SOSTEGNO DI KAMALA HARRIS COMPLETO DI UN PROGRAMMA POLITICO FARLOCCO: PUNTA A FAR INCAZZARE GLI ELETTORI CON PROPOSTE CONTROVERSE (COME APRIRE LE FRONTIERE INDISCRIMINATAMENTE) CON L'OBIETTIVO DI INDIRIZZARE IL VOTO VERSO TRUMP - SECONDO "NEWSGUARD" IL SITO È STATO CREATO DA JOHN DOUGAN, EX VICE SCERIFFO DELLA FLORIDA MAESTRO DELLA DISINFORMAZIONE RUSSA, FUGGITO A MOSCA DOPO ESSER STATO ACCUSATO DI HACKING INFORMATICO E ESTORSIONE