17 ott 2022 17:33

TENDENZA "DUCETTA" – “ORMAI IL LOOK DELLA MELONI E’ DI MODA, ME LO HANNO CHIESTO GIA' 50 CLIENTI” – IL PARRUCCHIERE DI “DONNA GIORGIA” A “UN GIORNO DA PECORA” - “AL GIURAMENTO LA MELONI AVRA' UN TAGLIO 'BOB LUNGO' BIONDO MIELATO. MAGARI LE FARÒ UNA PIEGA CON DELLE ONDE MA DIPENDE DA COME CI SVEGLIEREMO QUELLA MATTINA. COMUNQUE LE FAREMO QUALCOSA DI ELEGANTE…”