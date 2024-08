TENETE A BADA GLI ORMONI! – IN FRANCIA NON SI FA ALTRO CHE PARLARE DEL BACIO TROPPO APPASSIONATO TRA EMMANUEL MACRON E AMÉLIE OUDÉA-CASTERA, MINISTRA DELLO SPORT E RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI – DOPO LA CERIMONIA DI APERTURA, LEI CINGE LA NUCA DI MACRON E SE LO AVVICINA BACIANDOLO APPASSIONATAMENTE SULLA GUANCIA (MA MOLTO VICINO ALLE LABBRA) – A POCHI PASSI DAI DUE C’ERA LA PREMIÈR DAME, BRIGITTE, CHE HA ASSISTITO ATTONITA ALLA SCENA...

EMMANUEL MACRON - AMELIE OUDEA-CASTERA

Emmanuel Macron è stato protagonista di uno dei più bei baci delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo scambio di affettuosità però non è avvenuto tra il Presidente e sua moglie Brigitte Macron, ma con Amélie Oudéa-Castera, ex tennista, ministra e responsabile dell’organizzazione dei Giochi.

Amélie Oudéa-Castera è stata immortalata mentre baciava calorosamente sulla guancia Emmanuel Macron, con una tale confidenza e complicità, da suscitare un certo disagio in molti. Tra l’altro la First Lady Brigitte Macron ha assistito alla scena a pochi passi di distanza. Ma non era l’unica testimone, visto che tutto il mondo stava guardando l’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

EMMANUEL MACRON - AMELIE OUDEA-CASTERA - 1

Nella foto si vede chiaramente la Castera mettere una mano dietro la nuca di Macron, quasi ad attirarlo a sé, mentre lo bacia con trasporto sulla guancia e l’altra mano gli stinge forte il braccio. Il Presidente è stretto dalla ministra e sembra quasi costretto a ricambiare questo gesto, apparso fin troppo affettuoso e per tanto fuori luogo. In effetti, Macron sembra un po’ a disagio. Forse perché sa che a pochi metri c’è sua moglie Brigitte che guarda la scena con un volto raggelato e sorpreso.

Sicuramente tale trasporto eccessivo è dovuto alla tensione. Infatti, il fatidico bacio è avvenuto subito dopo la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, quando era chiaro che tutto era filato liscio, senza incidenti particolari e soprattutto senza attentati, visto che l’allerta era massima.

emmanuel macron alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi 3

Dunque, lo stress e la soddisfazione hanno sicuramente giocato un ruolo essenziale che ha portato Amélie Oudéa-Castera a lasciarsi andare troppo, a perdere in qualche modo i freni inibitori. O forse ha voluto ringraziare in modo speciale Macron per la fiducia che le ha accordato affidandole la responsabilità di un tale evento. […]

Brigitte Macron, elegantissima con un completo nero, ha detto qualcosa a suo marito ed Emmanuel si è limitato a sorridere. […]

