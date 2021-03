LA TERRIFICANTE STECCA DI FAUSTO LEALI SUL PALCO DELL'ARISTON: VIDEO – PANDEMONIO SUI SOCIAL: “HA BUCATO IL TETTO", "HA FATTO SCOPPIARE TUTTI I PALLONCINI". E MOLTI IRONIZZANO SULLE STECCHE PRESE DAL DEBUTTANTE AIELLO LA SERA PRIMA... - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

fausto leali

Arrivano sul palco anche i big, ma quelli dei Festival del passato. Siamo ovviamente a Sanremo 2021, la seconda serata condotta da Amadeus e Fiorello con Elodie. Inizia Gigliola Cinquetti con la sua intramontabile Non ho l’età. Poi Fausto Leali e la sua Mi manchi. La voce inconfondibile del grande Leali incanta un Ariston che nessuno avrebbe mai immaginato così vuoto. Arriva anche Marcella Bella, quel palco lo conosce bene.

Ma tant'è, una canzone dopo l’altra, l’Italia sogna e riavvolge il nastro dei ricordi. “Le loro canzoni hanno fatto il giro del mondo”, dice Amadeus. “Verranno tempi migliori”, rispondono prima di lasciare i palco i cantanti. Non aggiungo altro. Un po’, senza parole. E molta freddezza. Ma le emozioni non mancano: i tre big, che non sono in gara, fanno sognare tutti perché quei brani sono stati per intere generazioni la colonna sonora.

fausto leali

Volano gli hashtag. Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti: un pugno di classici nati all’Ariston. Un grappolo di voci e canzoni per riequilibrare il rapporto del Festival con le generazioni più navigate. Buona idea”, twitta Massimo Bernardini di Tv Talk. Ma a qualcuno, sempre sui social, viene in mente la parentesi di Fausto Leali al Grande Fratello Vip (un’esperienza lampo dopo la squalifica). Tutto finito perché è ora tornato a ruggire con la musica (e anche a stonare... w Fausto Leali).

FAUSTO LEALI SANREMO

marcella bella fausto leali gigliola cinquetti