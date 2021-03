TI MANDO UN VOCALE, DA TROPPI MINUTI - WHATSAPP PREPARA UNA FUNZIONE PER VELOCIZZARE GLI AUDIO TROPPO LUNGHI (MA A 'STO PUNTO NON POTETE CHIAMARVI?) - UNICO PROBLEMA: SE AVETE QUELL'AMICA CHE PARLA GIÀ A MANETTA FINIRETE PER NON CAPIRCI PIÙ NULLA - TRA LE NOVITÀ DELL'APP DI MESSAGGISTICA ANCHE LA POSSIBILITÀ DI DISATTIVARE L'AUDIO DEI VIDEO PRIMA DI INVIARLI, LE FOTO SCATTATE CHE SI AUTODISTRUGGONO IN 24 ORE...

Paolo Travisi per www.leggo.it

messaggi vocali

Niente più vocali di 10 minuti, come cantavano i The Giornalisti, perché WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità, proprio per i temerari delle chat audio. La piattaforma di instant messagging, infatti, sta testando l'opzione per velocizzare i messaggi vocali ricevuti sia su Android che iOS.

vocali whatsapp

L'informazione proviene dal sito WABetaInfo, secondo cui la company starebbe implementando WhatsApp di una funzionalità che permetterebbe di cambiare la velocità di playback, in modo da dimezzare o comunque di ridurre il tempo di ascolto della chat audio.

audio su whatsapp

Tra l'altro, questa funzione è già disponibile su altre piattaforme come YouTube, per guardare più velocemente i video e Telegram per ascoltare gli audio nella metà del tempo. Al momento, però, per WhatsApp non vi sono indicazioni certe sulla data di rilascio.

messaggi vocali su whatsapp

Ma l'azienda della galassia Zuckerberg sta pensando anche ad altre implementazioni per evitare la fuga degli utenti. In un prossimo futuro ci sarà l'autenticazione biometrica da web e app per desktop, la possibilità di disattivare l'audio dei video prima di inviarli, le foto scattate dall'applicazione che si autodistruggono in 24 ore, il backup delle chat criptate su iCloud e Google Drive e messaggi che durano 24 ore.

mark zuckerberg

Insomma veramente tante le novità che nei prossimi mesi cambieranno l'usabilità di WhatsApp, che nonostante la concorrenza e i recenti dissapori legati al cambiamento dei termini della privacy, resta l'app di messaggistica di riferimento nel mondo.