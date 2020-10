TIK TOK NON E’ SOLO VIOLENZA O BALLETTI DA SVALVOLATI - L’INCREDIBILE STORIA DELLA 16ENNE ALEEMA ALI: RIMASTA SFIGURATA DA UNO SHAMPOO PER PIDOCCHI CHE HA PRESO FUOCO, SI SVEGLIA DAL COMA E DIVENTA UNA STAR DI TIK TOK – LA STORIA - VIDEO

Andrea Pelagatti per blitzquotidiano.it

Aleema Ali ha conquistato i social con la sua forza d’animo: è rimasta in coma per due mesi a causa di uno shampoo per pidocchi che ha preso fuoco sfigurandola ma quando ne è uscita è diventata una star di Tik Tok.

Infatti si Tik Tok non ci sono solamente balletti sciocchi, o atti di violenza pura come quello del ragazzino napoletano che ha ucciso un gatto a calci per ottenere visualizzazioni, ma anche storie da raccontare…

Una volta uscita dal coma, Aleema Ali, 16enne di Bradford, ha deciso di condividere la sua storia, le sue idee, i suoi pensieri e la sua quotidianità sul social network del momento.

Come le altre ragazzine di 16 anni. Nel giro di poco tempo, ha raggiunto ben 300 mila follower e milioni di visualizzazioni con i suoi video che sono diventati virali anche su YouTube e sugli altri social network (Facebook, Instagram e Twitter).

Le persone la seguono perché la considerano un esempio. Questo emerge chiaramente dai commenti che gli utenti postano sotto i suoi filmati amatoriali (video YouTube).

