TIMOTHÉE CHALAMET? APPROVATO! - BOB DYLAN DÀ LA SUA BENEDIZIONE ALL'ATTORE 28ENNE, CHE INTERPRETERÀ IL "MENESTRELLO DEL ROCK" NEL BIOPIC "A COMPLETE UNKNOWN": "È UN ATTORE BRILLANTE, SONO SICURO CHE SARÀ COMPLETAMENTE CREDIBILE NEI MIEI PANNI"

Davide Cantire per www.sentireascoltare.com

timothee chalamet a complete unknown

Bob Dylan ha espresso la sua opinione sul prossimo film a lui dedicato, A Complete Unknown, che arriverà nelle sale a gennaio, condividendo sui social la sua emozione per il biopic e per il ruolo di protagonista dell’attore Timothée Chalamet.

«Presto uscirà un film su di me intitolato A Complete Unknown (che titolo!)», ha scritto Dylan nel post. «Timothée Chalamet è il protagonista. Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà completamente credibile nei miei panni. O in quelli di un me più giovane. O di un altro me stesso».

A Complete Unknown è stato diretto da James Mangold, […]. Mangold ha usato un libro del 2015 su Bob Dylan come punto di partenza per il film, concentrandosi su un periodo specifico dei primi anni Sessanta.

«Il film è tratto da Dylan Goes Electric di Elijah Wald – un libro uscito nel 2015», ha continuato Dylan nel suo post. «È un fantastico racconto degli eventi dei primi anni ’60 che hanno portato al fiasco di Newport. Dopo aver visto il film, leggete il libro». L’anno scorso è stato rivelato che Dylan ha offerto personalmente a Mangold degli appunti per il progetto, che sono stati poi passati a Chalamet mentre lavorava per ritrarre autenticamente Dylan sullo schermo. […]

