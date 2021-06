I TIRI MANCINI DEL "CORRIERE DELLA SERA" – LA LETTERA DI FUOCO DEL COMITATO DI REDAZIONE AL DIRETTORE FONTANA SULL’ENNESIMO “CASO DI INVADENZA DEL MARKETING” - “IERI È STATA PUBBLICATA UNA PAGINA SUL CT DELLA NAZIONALE ROBERTO MANCINI CHE È PALESEMENTE UN’INSERZIONE PUBBLICITARIA” – IL CDR SOTTOLINEA "LA NECESSITÀ DI UNA MAGGIORE VIGILANZA PER TENERE SEPARATI I CONTENUTI GIORNALISTICI DA QUELLI PUBBLICITARI”

ROBERTO MANCINI GIOVEDI 10 CORRIERE DELLA SERA

Lettera del cdr del Corriere della Sera al direttore Fontana

Caro direttore,

ci dispiace dover intervenire per segnalare l’ennesimo caso di invadenza del marketing sulle pagine del nostro giornale. Ieri, 10 giugno, sulle cronache nazionali del Corriere è stata pubblicata una pagina sul commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che è palesemente un’inserzione pubblicitaria, nella quale viene con ridondanza messo in evidenza un noto marchio di moda, senza segnalarla come tale ai lettori. Che si tratti di pubblicità lo conferma l’inserzione, questa chiaramente pubblicata come tale, uscita oggi con foto sempre di Mancini che indossa un capo del medesimo marchio di moda.

cairo luciano fontana

Siamo perfettamente consapevoli che in un momento difficile come quello che attraversiamo gli inserzionisti sono sempre i benvenuti e sappiamo pure come sia profondamente cambiata la comunicazione delle aziende. Detto ciò ci pare che in questo caso si sia andati oltre, come dimostrano le innumerevoli lamentele che ci sono arrivate dai colleghi e le reazioni di molti lettori sui social.

Siamo certi che tu vorrai cogliere lo spirito costruttivo di questa nostra mail e che converrai con noi sulla necessità di una maggiore vigilanza per tenere separati i contenuti giornalistici da quelli pubblicitari.

ROBERTO MANCINI VENERDI 11 CORRIERE DELLA SERA

Un caro saluto

Il Cdr

giletti floris gruber cairo fontana