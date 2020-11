TIZIANO FERRO CIANCIA DI ALCOLISMO, DEPRESSIONE, BULLISMO. E LE TASSE NON PAGATE? – ALDO GRASSO: "SI PIANGE MOLTO GUARDANDO IL DOCUMENTARIO CHE AMAZON PRIME VIDEO HA DEDICATO ALLA POPSTAR. O SI SGHIGNAZZA, SE NON SI AMA TROPPO IL CANTANTE E LA SUA VOCAZIONE A FARE DI TUTTO UN MELODRAMMA. COME TUTTI MONUMENTI È A RISCHIO TRASH, L'EMULAZIONE INAPPAGATA DI UN MODELLO ALTO…" - VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Si piange molto guardando «Ferro», il documentario che Prime Video ha dedicato a uno degli interpreti italiani più amati e popolari.

O si sghignazza, se non si ama troppo il cantante e la sua vocazione a fare di tutto un melodramma. E non potrebbe essere altrimenti, perché il film è costruito tutto a immagine e somiglianza di Tiziano, dall' infanzia difficile (obesità, bullismo) fino a tradurre in immagine le modalità terapeutiche dei gruppi di alcolisti anonimi, cui ha partecipato.

La sua carriera, dai primi incerti passi mossi sui palchi amatoriali di Latina ai trionfi internazionali, è riletta alla luce di un' opposizione «lacerante»: la ribalta dei successi e il retroscena segnato da sofferenze, cadute, fragilità estreme che lo hanno a lungo tormentato, lasciando cicatrici interiori che tutt' oggi non paiono del tutto sanate.

L' obiettivo di «Ferro» non è la consacrazione di un artista benedetto da una voce che nel tempo ha guadagnato (se possibile) ancora più profondità e colore, ma una riflessione quasi pedagogica sulle sofferenze che derivano dal doversi conformare a logori standard sociali per essere accettati.

Non per niente, una delle sequenze più riuscite del film è la visita di Tiziano a una classe di liceali americani che studiano l' italiano attraverso le sue canzoni. Il viaggio simbolico dalla provincia laziale a Los Angeles non è stato breve e Tiziano Ferro è uno che sa farsi voler bene, tanto che i fan gli perdonano tutto e si rallegrano di quella studiata e istrionica teatralità che mette nell' autobiografia.

«Ferro» ha il sapore della rivincita: non credevate in me e invece sono diventato una popstar, sono anche conosciuto all' estero e adesso posso permettermi di costruirmi questo monumento in vita. Come tutti monumenti è a rischio trash, l' emulazione inappagata di un modello alto.

