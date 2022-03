TOK, TOK, KIEV? QUASI 4MILA UCRAINI SONO ARRIVATI IN ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE, ORA SONO CIRCA 21MILA – SECONDO IL VIMINALE ROMA, MILANO BOLOGNA E NAPOLI SONO LE DESTINAZIONI PRINCIPALI - INTANTO L'AGENZIA ONU PER I RIFUGIATI HA RESO NOTO CHE IL NUMERO DI PERSONE FUGGITE DALL'UCRAINA DALL'INIZIO DELL'INVASIONE RUSSA HA SUPERATO LA SOGLIA DI 2 MILIONI (DI CUI 1 MILIONE SONO BAMBINI)

Da ansa.it

Sono 21.095 i cittadini ucraini entrati al momento in Italia: 10.553 donne, 1.989 uomini e 8.553 minori.

Le principali città di destinazione continuano ad essere Roma, Milano, Napoli e Bologna.

In 24 ore ne sono arrivati quasi 4mila, flusso in aumento rispetto ai 3mila del giorno precedente.

Intanto, l'agenzia Onu per i rifugiati ha reso noto che il numero di persone fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa ha superato la soglia di 2 milioni

"Un milione di bambini sono scappati dall'Ucraina, in meno di due settimane". Lo ha scritto su Twitter James Elder, portavoce di Unicef. "Una buia prima volta nella storia". Elder, in un'intervista alla Cnn, ha sottolineato che si tratta di una cosa senza precedenti: "Non avevamo mai affrontato una crisi di rifugiati di questa velocità e di questa portata". Stamani l'Unhcr ha fatto sapere che sono oltre due milioni i rifugiati dal conflitto.

E allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla situazione sanitaria in Ucraina al dodicesimo giorno di guerra: gli attacchi agli ospedali e alle ambulanze sono aumenti "rapidamente" negli ultimi giorni e le forniture mediche vitali stanno finendo. Lo riporta il Guardian citando una dichiarazione della responsabile emergenze dell'Oms per l'Europa, Catherine Smallwood, secondo la quale almeno nove persone sono morte in 16 attacchi a strutture sanitarie dall'inizio dell'invasione.

