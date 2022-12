20 dic 2022 19:18

TOM GUN! (CHE SE DEVE FA' PE' CAMPA') - TOM CRUISE SI LANCIA DA UN AEREO PER RINGRAZIARE GLI SPETTATORI CHE SONO ANDATI AL CINEMA A VEDERE "TOP GUN: MAVERICK" - L'ATTORE, CHE SI TROVA IN SUDAFRICA PER GIRARE IL NUOVO "MISSION IMPOSSIBLE", HA CONTINUATO IL SUO MONOLOGO MENTRE SI LANCIA NEL VUOTO: ''STO ESAURENDO L’ALTITUDINE, QUINDI DEVO TORNARE AL LAVORO…CI VEDIAMO AL CINEMA!" - VIDEO-MARKETTA