TORETTO NON È SCATENATO – DANIELE SCARDINA A “UN GIORNO DA PECORA”: “IO FIDANZATO DI DILETTA LEOTTA? PREFERISCO NON ENTRARE IN DETTAGLI, I GIORNALI DICONO QUELLO CHE VOGLIONO. HO SEMPRE PREFERITO TENERE LA COSA RISERVATA E CONTINUERÒ A FARLO” – "LA DOMANDA È SEMPRE STATA: 'COM'È VEDERE LE PERSONE CHE AMI INTORNO AL RING?' E IO HO SEMPRE RISPOSTO CHE...”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

DILETTA KING TORETTO

“Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po' riservata e continuerò a farlo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il pugile Daniele 'King Toretto' Scardina, indicato come compagno di Diletta Leotta, che oggi è intervenuto nel corso della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

diletta leotta king toretto

I media hanno scritto anche che lei quando combatte, sul ring, è felice di vedere la Leotta sugli spalti che la sostiene. “I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto. La domanda è sempre stata questa: com'è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”.

