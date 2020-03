TORNA A CASA, LILLI - MENTANA PROLUNGA A OLTRANZA LA DIRETTA DEL TGLA7 PER SEGUIRE IL DISCORSO DI CONTE E “SFRATTA” SENZA PREAVVISO LILLI GRUBER E IL SUO “OTTO E MEZZO” - E HA FATTO BENE PERCHÉ TUTTI I TG REGISTRANO UN BOOM DI ASCOLTI DURANTE LE COMUNICAZIONI DI “GIUSEPPI”

ENRICO MENTANA, MARATONA CORONAVIRUS, LILLI GRUBER E OTTO E MEZZO SFRATTATI IN DIRETTA SENZA PREAVVISO

Il coronavirus val bene una maratona per Enrico Mentana. Clamoroso a La7: il direttore annuncia al Tg delle 20 che il premier Giuseppe Conte a breve ("Tra mezz'ora") interverrà in conferenza stampa per presentare il nuovo decreto d'emergenza che dovrebbe estendere la zona rossa a tutta Italia.

Mentana lo dà per certo e si scatena il caos, soprattutto su Twitter. Poi la decisione d'imperio: avanti con la diretta del TgLa7, fino a che Conte non avrà parlato. Ma il premier ritarda, e così Mentana è costretto a parlare ininterrottamente, a braccio, e senza aggiornamenti reali. Un tour de force impressionante, che lascia però sul campo una vittima illustre: Lilli Gruber, che si è vista spodestare senza preavviso. Il suo Otto e mezzo non va in onda: ubi Mentana, Lilli cessat...

CORONAVIRUS: BOOM IN TV PER LE COMUNICAZIONI DI CONTE

(ANSA) - Eccezionale attenzione da parte del pubblico televisivo per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha annunciato ieri sera l'estensione delle misure di contenimento del coronavirus a tutta l'Italia. Su Rai1 l'edizione straordinaria del Tg1 ha fatto segnare 10 milioni 780mila telespettatori con il 34.4%. La straordinaria del Tg5 ha ottenuto 4 milioni 382mila con il 14.01%. Il TgLa7, andato in onda dalle 20 alle 21.58, ha avuto 2 milioni 257mila con il 7.58%.