Riceviamo e pubblichiamo da Barbara Castiello, Pr manager e ufficio stampa di Chef Rubio

in merito a quanto pubblicato oggi su dagospia.com a firma Alberto Dandolo

riporto di seguito una serie di rettifiche:

Chef Rubio non è stato defenestrato da Discovery Channel - i rapporti di lavoro si sono conclusi consensualmente al termine della messa in onda di 'Alla Ricerca del Gusto Perduto', ultima produzione TV che ha visto Chef Rubio in onda sul canale Nove fino al 20 ottobre. Come da accordi tra le parti e su esplicito desiderio di Rubio, al termine delle riprese di 'Alla ricerca del gusto perduto' (31 maggio) e della promozione per il lancio televisivo, sarebbe seguito un lungo periodo di pausa dalla televisione.

Rubio è infatti all'estero dove rimarrà per mesi per dedicarsi ad altri impegni di lavoro come la fotografia e la documentaristica. Chef Rubio lo ha raccontato in diverse interviste. La prima in ordine di tempo su Vanity.it il 15 settembre con Fabiana Salsi

Per quanto riguarda Amnesty - Rubio è stato ambassador delle campagne Write for Rights 2016 e 5x1000 (2017 e 2018). Non si trattava di campagne contro il bullismo ma per i diritti umani. Rubio ha portato a termine tutte le campagne come da accordi previsti con Amnesty Italia.

Le segnalazioni sono giunte al termine dell'ultima campagna 2018, a termini scaduti. Non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di Amnesty d'interruzione dei rapporti ma abbiamo appreso dai giornali che su segnalazione di Selvaggia Lucarelli, Amnesty Italia riteneva opportuno non proseguire con altre collaborazioni. Amen.

Selvaggia Lucarelli, dicevo. Dopo la presentazione di un libro di Rubio con la signora Lucarelli in veste di presentatrice e un paio di piacevoli interviste (radiofonica e cartacea) i rapporti si sono incrinati a seguito di commenti incrociati sui social. Tutto sempre sul filo della goliardia social fino a che i livelli sono diventati sempre più personali e la Lucarelli ha indicato Rubio come un bullo parte attiva di gruppi Facebook discutibili come 'Sesso Droga e Pastorizia'.

Rubio non è mai stato una parte attiva ma puo' aver inizialmente apposto like a post prevalentemente trash/goliardici, per poi presto eliminare questi gruppi dai suoi contatti per ovvia presa di distanza da alcuni contenuti pubblicati. Non ci sono mai stati post espliciti di Rubio contro Selvaggia Lucarelli. Forse cadute di stile.

Contrariamente Selvaggia Lucarelli a ogni occasione pubblica non ha mai smesso di puntare il dito contro il secondo lei 'bullo Rubio' . Sebbene condivisibili molte delle battaglie, la signora Lucarelli non si distingue per tatto e toni interlocutori. Ricordiamo alcune sue cadute di stile nei confronti di Belen, Morgan o il caso della mamma di Ravenna.

Il meme di Vendola invece era un trending topic disponibile sul web e non una creazione di Rubio. Parafrasava la notizia (che in quei giorni ebbe eco globale) di Madonna che prometteva pompini a tutti se Hillary Cinton avesse vinto le elezioni.

Infine il post che riportate riferito a Belen era una chiara critica di Rubio alle notizie morbose dei giornali - si puo' leggere @gazzetta.. - che riprendono post social di celebrities mezze nude per il clickbait e usano le donne come mera merce di scambio per i clic.

Sulla complessa questione israelo - palestinese portata avanti da Rubio non c'è alcun accanimento antisemitico ma di sola natura politica. Rubio allontanandosi dalla TV potrà essere forse più libero di esprimere le sue posizioni e di chiarire il suo punto di vista.

Per quanto riguarda Dandolo, la prima volta che scrisse di Rubio - vado a memoria nel 2015 - insinuo' che frequentava gli spogliatoi del rugby per sue tendenze sessuali particolari. Ah saperlo!

1 – LO CHEF RUBIO CHE DOMANI SERA ANDRÀ A RAI2 COME TESTIMONIAL CONTRO IL CYBERBULLISMO È LO STESSO CHE SUI SOCIAL DICE CHE GLI EBREI SONO “ESSERI ABOMINEVOLI”?

2 – #RAGAZZICONTRO, LA RAI CANCELLA CHEF RUBIO. FRECCERO A DM: «POTEVA VAMPIRIZZARE IL PROGRAMMA»

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

Indietro tutta: la Rai ci ripensa e fa fuori Chef Rubio. In una nota per la stampa, l’azienda fa sapere che “per questioni di opportunità“, l’ex rugbista e campione di polemiche sui social non sarà presente – a differenza di quanto previsto inizialmente – nella puntata di #Ragazzicontro in onda domani su Rai2 e registrata il 9 ottobre scorso. A deciderlo, il direttore di rete Carlo Freccero.

Per primi su queste pagine avevamo evidenziato il paradosso: Chef Rubio, infatti, avrebbe dovuto apparire in una puntata – quella in programma per domani – in cui si parlerà di cyberbullismo e di haters. Proprio lui, che negli ultimi tempi si era fatto distinguere per una serie di post aggressivi pubblicati sui propri social, contro tutto e tutti. Una presenza che ritenevamo inopportuna e addirittura fuori luogo, la sua, visto che la trasmissione darà voce anche al padre di una ragazza che si è tolta la vita proprio per il peso delle umiliazioni mediatiche subite.

Apprendendo della partecipazione di Rubio (di cui – ci comunica lui stesso – non sapeva nulla!), il direttore di Rai2 Carlo Freccero si è reso conto che il chiacchierato chef avrebbe potuto deviare l’attenzione rispetto ai temi del programma. E così ha optato per una scelta drastica. Al riguardo, in una nota, il professore precisa quanto segue:

“L’intervento di chef Rubio è stato registrato il 9/10. Oggi è il 12/11. Chef Rubio è abituato liberamente a vivere sui social e a commentare i fatti del giorno. Tutto questo potrebbe in qualche modo vampirizzare il programma, distogliendo l’attenzione sui contenuti da servizio pubblico delle storie narrate con grande intensità e forza in cui i ragazzi sono i protagonisti assoluti. Non vorremmo che il testimonial potesse in questo caso divorare, sovrapporsi, nascondere, schiacciare l’intero programma“.

L’ex conduttore di Discovery, di conseguenza, non sarà presente a #Ragazzicontro con alcun contributo audiovisivo che lo riguardi.

