TORNA, ‘STA CASA ASPETTA TE - IN RAI GIURANO DI AVER VISTO PIÙ VOLTE ULTIMAMENTE SANTORO AL PRIMO PIANO DI VIALE MAZZINI A COLLOQUIO COL DIRETTORE DI RAI3 COLETTA. PARE STIANO DISCUTENDO DI UN NUOVO PROGETTO CHE DOVREBBE VEDERE LA LUCE IN AUTUNNO

michele santoro foto di bacco (2)

DAGONEWS

Pare che Santoro muoia dalla voglia di tornare in video e che in Rai stia trovando terreno fertile per andare in onda nell’immediato futuro. Se c’è riuscito Lerner a fronteggiare il fuoco di sbarramento di Salvini alla sua presenza in video, anche il vecchio Michelone non vuole essere da meno e vuole tornare con uno spazio di approfondimento politico.

In Rai giurano di aver visto più volte ultimamente Santoro al primo piano di viale Mazzini a colloquio col direttore di Rai3 Coletta. Pare stiano discutendo di un nuovo progetto che dovrebbe vedere la luce in autunno. Sarà Coletta a segnare il ritorno di Michelone in video e a mettere, come per Lerner, un’altra spina nel fianco del leader della Lega?

stefano coletta foto di bacco SANTORO LERNER b