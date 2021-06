TORNANO I VIP A VENEZIA - ORLANDO BLOOM E KATY PERRY SONO ARRIVATI IERI: CON LORO CI SONO LA FIGLIOLETTA DAISY E IL CAGNOLINO NUGGET - LA COPPIA SI E' FATTA FOTOGRAFARE SU UN TAXI MENTRE RAGGIUNGEVA L'ALBERGO - KATY PERRY: "ORLANDO E' UN PADRE FANTASTICO. SEMPRE PRESENTE, AMOREVOLE, UNICO" - LA STAR DEL SIGNORE DEGLI ANELLI HA UN ALTRO FIGLIO, FLYNN, NATO DALLA RELAZIONE CON MIRANDA KERR

Dagotraduzione dal Daily Mail

Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia

Katy Perry e Orlando Bloom sono stati avvistati domenica durante un giro in barca lungo i canali di Venezia. La coppia è appena arrivata in Italia. Con loro sul c’era la figlia Daisy Dove, che compie un anno ad agosto, e il loro barboncino, Nugget.

I due sono stati fotografati a borso di un taxi mentre raggiungevano l’albergo. Per tutto il viaggio, Orlando Bloom ha tenuto la figlia in braccio mentre Katy Perry si è occupata del cagnolino.

Parlando all'ultima edizione di L'Officiel USA questo mese, Katy ha elogiato Orlando Bloom per come si comporta come padre, non solo con la figlia Daisy, ma anche con il figlio più grande, Flynn, 10 anni, nato dalla sua relazione con Miranda Kerr: «Ho potuto assistere a lui e alla sua paternità. Il modo in cui è presente per lui e continua a esserlo, gli sforzi che fa e la distanza che percorre, penso che sia uno dei motivi per cui ho preso questa decisione consapevole».

Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia 10

«Pensavo: “Ecco il padre dei miei futuri figli”. Ho potuto vedere la sua gentilezza, empatia, cura e tenerezza. L'ho corteggiato. Pensavo, “Okay, questo è diverso”».

«E questa è la sua prima figlia, quindi è una sensazione completamente diversa per lui. Sono davvero, davvero grato di averlo. E si presenta davvero in un modo estremamente emotivo, che è unico per me». Katy e Orlando hanno dato il benvenuto alla piccola Daisy nell'agosto 2020, 18 mesi dopo aver annunciato il loro fidanzamento.

La cantante dei Roar ha anche affermato che il suo rapporto con il figlio le ha portato l'amore incondizionato che aveva sempre cercato. Ha spiegato: «Come performer ho sempre fatto affidamento sull'amore, l'accettazione e la convalida del mondo esterno e questo alla fine può vacillare a volte».

Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia 8

«Quando hai un figlio, hai qualcuno che ti guarda e non sa nulla sul tuo curriculum, non sa nulla del tuo conto in banca, non sa nulla, non gli importa e ti ama. Amore incondizionato. È solo... tutto quello che stavo cercando».

Katy - che in precedenza ha avuto relazioni con Russell Brand e John Mayer - ha anche detto che la nascita di sua figlia e la relazione con la star del Signore degli Anelli Orlando hanno persino guarito le ferite che si porta dietro dalle relazioni passate.

Ha detto: «Mi sono sempre sentita come se stessi andando in giro con un po' di dolore nel mio cuore riguardo all'amore. E il mio fidanzato ha fatto un ottimo lavoro nell'aiutarmi a rimediare. Avevo sentito parlare di amore incondizionato, ma ora lo sto vivendo davvero».

Katy Perry e Orlando Bloom a Venezia 7

Nonostante la stagione 19 di American Idol si sia conclusa la scorsa settimana, Perry non si ferma e sta lavorando all'attesissima serie di spettacoli che prenderà il via il 29 dicembre quando salirà sul palco del Resorts World Las Vegas.

Sarà il suo ritorno sul palco dopo la pandemia globale di COVID-19: «So che quando tornerò sul palco, farò del mio meglio e darò il massimo come faccio sempre con i miei progetti. Sono stato impegnato professionalmente da quando avevo 13 anni, e ora ho davvero smesso di annusare le rose».

