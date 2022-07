LA TORONTO DEI GIUSTI - I FILM DI VENEZIA LI SAPPIAMO, MA I FILM DEL FESTIVAL DI TORONTO QUALI SONO? ECCOLI: LA PERLA È IL FILM AUTOBIOGRAFICO DI STEVEN SPIELBERG SULLA SUA GIOVINEZZA (MA CHI SI CREDE, PAOLO SORRENTINO?) INTITOLATO “THE FABELMANS” - “IL COLIBRÌ” DI FRANCESCA ARCHIBUGI, CON PIERFRANCESCO FAVINO, NANNI MORETTI, LAURA MORANTE, CHE NON È STATO SCELTO PER IL CONCORSO A VENEZIA - MA UNO DEI FILM PIÙ FORTI DI DOVREBBE ESSERE “EMPIRE OF LIGHT” DI SAM MENDES...

Marco Giusti per Dagospia

riprese del film the fabelmans5

I film di Venezia li sappiamo, ma i film del Festival di Toronto, che arriva simpaticamente col fiato sul collo della Mostra del Cinema cominciando l’8 settembre, cioè due giorni prima della premiazione veneziana, e chiudendo il 18 settembre, quali sono? Eccoli. La perla è il film autobiografico da 151 minuti di Steven Spielberg sulla sua giovinezza (ma chi si crede, Paolo Sorrentino?) intitolato “The Fabelmans” con Paul Dano e Michelle Williams che fanno i suoi genitori. Che Spielberg abbia tutta questa vita avventurosa, poi…

il colibri 4

“Il colibrì” di Francesca Archibugi tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Laura Morante, che non è stato scelto per il concorso a Venezia, non ha ovviamente accettato uno strapuntino al Lido fuori concorso e così lo troviamo a Toronto. Magari è meglio così. Più interessanti i kolossal al femminile come “Women Talking” di Sarah Polley con un cast strepitoso composto da Frances McDormand, Claire Foy, Rooney Mara e Jessie Buckley. Bel colpo.

the woman king 2

O “Causeway”, opera prima di Lila Neugebauer con Jennifer Lawrence, “Sanctuary” con Margaret Qualley, “Moving On” di Paul Weitz con la coppia Jane Fonda e Lily Tomlin. Ma troviamo anche un film con Viola Davis soldatessa, “”The Woman King”, uno con Mia Wasikowska, “Blueback” di Robert Connolly, a dimostrazione che sarà un’altra stagione di cinema al femminile. Uno dei film più forti di Toronto dovrebbe essere infatti “Empire of Light” di Sam Mendes con la premiatissima Olivia Colman e Colin Firth, fotografato da Roger Deakins.

the wonder 1

Interessante anche “The Wonder” di Sebastian Lelio con Florence Pugh che si pensava andasse a Venezia. Molti sono i film condivisi con Venezia, che passeranno al Lido quindi nella prima settimana, “The Son” di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins, “The Whale” di Darren Aronofoski con Brendan Fraser, “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh con Brendan Gleeson e Colin Farrell, “The Eternal Daughter” di Joanna Hogg con Tilda Swinton, “Saint Omer” di Alice Diop, senza pensare ai film che provengono da Cannes.

decision to leave.

Come la Palma d’Oro “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, “Decision to Leave”, il grande noir di Park Chan Woo, “Broker” di Hirokazu Kore Eda, "Paris Memoires” di Alice Winecour con Virginie Efira.

moonage daydream 2

Ma troveremo anche il secondo, attesissimo “Knives Out” di Rian Johnson con Daniel Craig, “The Menu” di Mark Mylod con Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes e Nicholas Hoult, “Raymond and Ray” di Rodrigo Garcia con Ethan Hawke, Ewan McGregor e Maribel Verdu, “The Lost King” di Stephen Frears con Sally Hawkins e Steve Coogan, “All Quiet on the Western Front” di Edward Berger, “Butcher’s Crossing” di Gabe Polsky tratto dallo strepitoso romanzo western di John Williams con Nicolas Cage in un ruolo serie, il documentario su David Bowie “Moonage Daydream” di Brett Morgen. Tutto film, che insieme a quelli di venezia ritroveremo sicuramente in corsa per gli Oscar.

the lost king 2 il colibri 2 riprese del film saint omer 3 park chan wook decision to leave decision to leave. the whale di darren aronofsky decision to leave 3 broker di hirokazu kore eda broker di hirokazu kore eda broker di hirokazu kore eda 2 riprese del film saint omer 2 harris dickinson triangle of sadness WOODY HARRELSON - TRIANGLE OF SADNESS WOODY HARRELSON - TRIANGLE OF SADNESS darren aronofsky sul set di the whale the banshees of inisherin il colibri hugh jackman in the son florian zeller il colibri 3 tilda swinton joanna hogg riprese del film saint omer 1 the fabelmans sanctuary 1 the wonder 2 blueback moonage daydream 1 all quiet on the western front butcher s crossing 3 butcher s crossing 1 knives out 2 butcher s crossing 2 knives out 1 riprese del film the fabelmans1 paris memories raymond and ray 1 riprese del film the fabelmans2 riprese del film the fabelmans3 raymond and ray 2 riprese del film the fabelmans4 riprese del film moving on riprese del film women talking1 riprese del film women talking2 sanctuary 2 the menu 3 sanctuary 3 the menu 2 the lost king 1 the woman king 3 empire of light 2 empire of light 1 the woman king 1 the fabelmans empire of light 3