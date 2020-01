TORTA IN FASCIO – A “LA ZANZARA” IL RISTORATORE FERDINANDO POLEGATO PORTA LA SPECIALITÀ DELLA MOGLIE, IL “TIRAMIDUX”, MA IL CO-CONDUTTORE GOTTARDO GLIELA BUTTA IN TESTA DOPO IL SUO DELIRIO: “SONO FASCISTA, MUSSOLINI FU UN GRANDE. L’ANPI È UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE. I PARTIGIANI SONO INFOIBATORI. GLI EVASORI FISCALI PATRIOTI…” - VIDEO CULT

Da “La Zanzara - Radio24”

ferdinando polegato preso a torta in faccia da gottardo a la zanzara 2

A La Zanzara su Radio 24 torte in faccia al fascista Ferdinando Polegato, il ristoratore di Sequals: “Vi ho portato la specialità di mia moglie, il Tiramidux”. Ma uno dei conduttori, Gottardo, glielo tira in faccia! “Viva il Duce. Sono fascista, Mussolini fu un grande”. “Anpi è associazione a delinquere”. “Nel mio ristorante non faccio entrare comunisti”. “Alle prossime elezioni voto la Meloni”. “L’evasore fiscale oggi è un patriota”

