Da Radio24 del Sole 24 Ore - ottobre 2012

SILVIA E ENZO TORTORA

"Ringrazio la Rai per il suo comportamento volgare ed omertoso". Per la prima volta Silvia Tortora ha parlato della fiction Rai "Il caso Tortora", accettando l'invito di Gianluca Nicoletti, conduttore di Melog in onda su Radio 24.

"Questa operazione della Rai di ridurre Enzo un po' a macchietta, banalizzandone la vita, offrendone anche degli spunti di volgarità non sarebbe piaciuta nemmeno a mio padre. Enzo era un signore che non avrebbe gradito vedere messa in piazza non solo la vita pubblica ma anche gli affetti privati" - continua la figlia del conduttore di Portobello a Radio 24.

"Mi sarei aspettata del coraggio da parte della Rai, in queste due puntate di questa cosa imbarazzante ci sono i nomi e cognomi di tutti, tranne di quei due-tre magistrati inquirenti, questo lo trovo eccessivamente volgare ed omertoso".

enzo tortora

E infine Silvia Tortora conclude: "Noi non abbiamo avuto possibilità di vedere questa fiction prima della messa in onda, mi sono stati annunciati inviti che non ho mai ricevuto per un'anteprima e quello che più danneggia Enzo è il fatto che si sia consumato una sorta di risarcimento improvvido utilizzando 'Porta a Porta', 'La vita in diretta', come se qualcuno avesse voglia di toglierselo dalle scatole".

