Barbara Costa per Dagospia

Kate Moss, come hai potuto? Tu!!! Con uno “scoppiato” simile!?!?! OK, ex scoppiato, e ex tuo fidanzato, ma come si può sopportare Pete Doherty per 2 anni? Per amore??? Va bene, capita a tutte di perdere la testa per quelli sbagliati, tutte abbiamo fatto le nostre cavolate e tu oggi, Kate, sembri aver messo giudizio, e io no, però io oggi lo so, chi è stato Pete Doherty. E non per gossip ma per quanto Pete Doherty narra in "A Likely Lad" (Likely???), la sua autobiografia, fresca di traduzione italiana (Il Castello editore).

Chiunque voglia sapere cosa significhi essere un tossico sfasciato d’alcool ma molto di più di eroina e crack, in queste pagine trova soddisfazione. Di quanto si possa diventar paranoici, e indolenti, petulanti, sbruffoni e sfarzosi cantanti rock azzeccanti hit, e però in ogni angolo del globo conosciuti perché si ha il destino/c*lo che la più nota donna al mondo, Sua Altezza Kate Moss, si innamori di cotanto soggetto. Un rocchettaro mica male, uno pure di buone letture, capace di mettersi contro il sistema, ma col cervello fritto da ero e crack. E non saltuariamente da coca. E ketamina.

Signori, guardiamoci negli occhi: poche sono le droghe che danno dipendenza pari a ero, e a crack. E che succede se uno quale Pete Doherty, ne fa un uso massiccio e parallelo? F*tte sé stesso e gli altri. Nell’80 per cento della sua autobiografia – invero, della sua vita – Pete Doherty è fuori. Di testa. Totale. Svitato. Sconnesso. Andato. Vive di droga, e per iniettarsela, l’ero, e per fumarselo, il crack. Cucchiaio e laccio e aghi, e pipette, sono a lui inseparabili, come per 2 anni sono lui e Kate Moss.

Un colpo di fulmine, Kate gli dà le chiavi di casa sua all’istante, visto che i loro incontri clandestini durano niente data la strabordante notorietà di lei. Presentazioni in famiglia (e il padre di Pete chiede alla Moss di cosa si occupi, vi rendete conto????) e convivenza nelle magioni di lei, e come convivono Pete e Kate? Quando sei icona mondiale e per te stessa e non perché sei la moglie/figlia/amichetta di, sei tu, Kate, che mantiene entrambi.

Anche perché il tuo bel fidanzato Pete – oltre a sc*parti da dio, voglio sperare – altro non fa che farsi e vegetare sul letto, a guardare la TV, servito e riverito dai domestici di casa Moss. E Pete ha la faccia tosta di lagnarsi, di Kate, e dei suoi amici! Kate che, in quanto "Kate Moss", è spesso via, in ogni parte del mondo, a lavorare!, Kate che quando è a casa fa vita semplice, fa la mamma, mentre Pete, tra una pera e una pippata (quando Kate non c’è, casa Moss è bivacco di tossici: l’attimo che Kate lo scopre – e glielo spiffera la governante – per Pete sono caz*i amari), e strimpella la chitarra, compone (anche coi versi di Kate), e non fa il padre dei 2 figli concepiti in giro.

Un tossico mente. Sempre. E dà sempre la colpa agli altri. Per ogni cosa. Ma in questa autobiografia Doherty ci tiene a svelarsi brutale, e sentite che spiegazioni: chi è stato – lo urla una Moss fuori dalla grazia divina – a consegnare al "Daily Mirror" la foto famigerata di lei che sniffa coca? Foto che pone Kate mesi in un ipocrita bando, e a uscirne in rehab. Chi è stato? “Due pusher del Bangladesh, spariti dopo averci incassato 300 mila sterline”.

Ci crediamo?! E la foto poi virale, di Pete con le pupille rovesciate, è post dose? Macché, “sono io prima di uno starnuto”. Vabbè. E sei stato tu, Pete, a sfregiare Carl, tuo coautore e chitarrista, fino a cavargli un occhio? No, è stato Carl, “ad accoltellarsi la faccia, da solo, urlando allo specchio, una automutilazione da film horror” e perché Pete è andato a letto con la di Carl fidanzata, forse, Pete non se lo ricorda, era in trip. E la foto di tu, Pete, sul "Sun", che pare proprio tu stia bucando una ragazza priva di sensi? Io non stavo bucando nessuno, precisa Pete, mai fatto (nemmeno a Amy Winehouse, suo grande amore dopo Kate), e quella lì “è una mia amica, e quella foto lì è una sorta di progetto artistico”.

Il tossico Pete Doherty finisce in galera più volte, ma ogni volta è colpa o di qualcun altro o della sfiga. La foto di lui che sembra farsi dentro le sbarre? Che ha usato droga in prigione è vero, ma sulla foto, lui non c’entra nulla, “me l’hanno scattata in cella, mi stavo lavando i denti, si sono nascosti lo smartphone nel c*lo”.

È sempre colpa altrui, della polizia che ce l’ha con lui, ma scusa, Pete: come secondo te avrebbero dovuto reagire, i poliziotti, con te che pisci per tutta la centrale? Con un applauso??? Ma quanto sta suonato uno che si fa innestare impianti sottocutanei blocca eroina, e però si fuma cocaina, e si lagna che non “scende”…?

Kate Moss lascia Pete Doherty e gli spezza il cuore facendogli a pezzi una chitarra Gibson anni '30 e dando fuoco a Paddy, il suo orsacchiotto d’infanzia. E non tanto per le corna che Kate scopre, ma perché chi è fuori dalla droga non può più stare con chi ne è dentro. Dalle sue magioni Pete passa alle topaie, meglio non può permettersi: ha grossi debiti con i pusher.

Debiti che gli ripagano gli odiati tabloid, con foto di Pete che si buca date ai pusher che se le rivendono ai tabloid per 11 mila sterline, e con interviste in cui Pete di Kate dice peste e corna, falsità, le stesse che tante sue ex, e specie se da una botta e via, hanno sui tabloid malignato su di lui (“Pete piange dopo ogni orgasmo”, “Pete lo fa a tre”, “Pete va con gli uomini”), ma a Pete gli uomini non sono mai piaciuti.

Con Kate Moss non si sente da tempo. Ora Pete Doherty è pulito, e sposato, con Katia, videomaker. Pete ha messo su peso ed è il "Pigman", coniato per lui da Carl, per la sua insaziabilità di cibo. Pete ci promette nuovi dischi, e di mangiar meno, le paparazzate della sua panza spuntano impietose accanto ai vecchi posati di alta moda, possibili grazie a Kate… mi fermo qui, sennò qualche purista m’accusa di bodyshaming, e potrebbero iniziare a girarmi sul serio, anche se Pete Doherty, coi suoi piagnistei da ex fattone “in qualsiasi accezione del termine”, me l’ha fracassate.

