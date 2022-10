TOTTI DISCO DANCE – ALLA VIGLIA DELLA PRIMA UDIENZA IN TRIBUNALE CON ILARY, ARRIVA IL VIDEO DEL "PUPONE" E NOEMI BOCCHI AL GERO’, UN LOCALE DI PONTE MILVIO: LUI RESTA SEDUTO A UN TAVOLINO MENTRE LEI SI DIVERTE A BALLARGLI ACCANTO – E’ IL PRIMO FILMATO IN COMPAGNIA DELLA SUA NUOVA FIDANZATA CHE IL CAPITANO PUBBLICA SUI SUOI PROFILI SOCIAL – IL VIDEO È STATO GIRATO DALL’AMICO ALEX NUCCETELLI, IL "CUPIDO" CHE FECE SCOCCARE LA SCINTILLA TRA TOTTI E ILARY… - VIDEO

Da corriere.it

TOTTI NOEMI AL GERO' DI PONTE MILVIO

Francesco Totti è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi. Alla vigilia della prima udienza in tribunale di quella che si preannuncia una lunga battaglia legale per la separazione da Ilary Blasi, e copo essere stato fotografato con la sua nuova fidanzata già due volte ( al compleanno e in una successiva altra cena), adesso è stato lui stesso a pubblicare su Instagram un video di una serata in compagna della donna che ha preso il posto di Ilary Blasi. Il video, da quanto si evince, è stato girato dall’amico Alex Nuccetelli, che compare alla fine del filmato. Nelle immagini si vede lui seduto a un tavolino del locale, lei in piedi accanto che balla. Non è chiaro quando il video sia stato girato.

