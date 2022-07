TRA TOTTI E ILARY SPUNTA LA...MAZZA – L'EX FIDANZATA DEL CAPITANO, MARIA MAZZA, E IL MESSAGGIO LAPIDARIO DOPO LA SEPARAZIONE DALLA BLASI - PRIMA DI CONOSCERE ILARY, IL PUPONE HA AMATO LA SCIÒ-GIRL NAPOLETANA. LA LORO RELAZIONE È DURATA CIRCA DUE ANNI E MEZZO. LEI: "RICORDO QUEL PERIODO COL SORRISO, CI SIAMO DIVERTITI MA NON ERA UN GRANDE AMORE, NÉ PER ME E NÉ PER LUI. SI E’ VISTO CON IL TEMPO. CI SIAMO TOTALMENTE ALLONTANATI. OGGI, POI…”

Da corrieredellosport.it

maria mazza totti

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi....spunta Maria Mazza! La soubrette, ex fiamma del Pupone, ha condiviso un importante messaggio sui social network qualche giorno dopo l'annuncio della separazione dell'ex coppia. "Inutile che continuate a cercarmi: non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento", ha scritto l'ex fidanzata di Totti senza fare mai il nome di Francesco o Ilary. Maria non vuole intromettersi in una faccenda che non la riguarda: dopo l'addio all'ex calciatore ha decisamente voltato pagina.

La storia d'amore tra Totti e Maria Mazza

Francesco Totti e Maria Mazza sono stati legati nei primi anni Duemila. La relazione è durata circa due anni e mezzo. In una vecchia intervista la showgirl ha ammesso di non aver mantenuto alcun rapporto con lo sportivo: "Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora".

maria mazza totti

Chi è Maria Mazza

Classe 1975, Maria Mazza è una showgirl, modella e attrice napoletana. Dopo il terzo posto a Miss Italia nel 1996 ha lavorato parecchio in televisione. Da Domenica In a Stracult, da I Raccomandati a Piazza Grande, solo per citarne alcuni. Dal 2012 ricopre il ruolo della Dottoressa ad Avanti un altro. Dopo un matrimonio fallito la Mazza ha trovato la serenità accanto ad Amedeo, che nel 2014 l'ha resa mamma della piccola Sveva.

maria mazza elisa dospina patrizia mirigliani e valeria marini in giuria miss italia