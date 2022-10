TOTTI, NOEMI E LA COMPAGNIA DELL’ANELLO – “CHI” PIZZICA IL "PUPONE" (CON LA FIGLIA ISABEL) A CENA CON LA NUOVA COMPAGNA E I DUE FIGLI DI LEI, AL RISTORANTE ASSUNTA MADRE A ROMA. AL DITO DI ENTRAMBI, A SORPRESA, SPUNTA LO STESSO PREZIOSO CERCHIETTO. UNA PROMESSA GIUNTA DOPO DIECI MESI D’AMORE “UFFICIALI”. E GIA’ SI PARLA DI UNA NUOVA CASA DOVE ANDARE A VIVERE INSIEME – LA MOSSA DI NOEMI CHE HA PERMESSO A TOTTI DI RITROVARE I SUOI AMICI CHE ERANO STATI MESSI ALL’INDICE DA ILARY

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già arrivati all’anello. In queste foto esclusive e, per certi versi, clamorose, vediamo, infatti, la coppia a cena al ristorante Assunta Madre, con lo stesso accessorio al dito.

Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti. Anche perché con loro, a parte gli amici, ci sono la figlia più piccola di Totti, Isabel, e i due figli di Noemi Bocchi.

Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto, nel pieno della separazione fra Totti e Ilary Blasi. La quale non farà certo i salti di gioia, eufemismo, nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà.

Si parla anche del progetto di Totti e Noemi di trovare una casa dove andare a vivere insieme e dove ospitare i figli in base agli accordi di separazione.

In queste immagini, da un lato, vediamo Totti beato e sorridente, che osserva Noemi con occhi languidi. Dall’altro vediamo Noemi che indossa il sorriso di chi ha avuto tutto quello che voleva. Per prima cosa l’uomo che ama, non c’è dubbio.

Spilla di Chanel, abito cortissimo, stivaloni neri, Noemi è la regina della serata. Ha atteso nell’ombra il proprio momento, bravissima a non fare mai un’uscita fuori posto, ma anche pronta a spingere come Pantani sul Mont Ventoux quando si è aperto il varco. Adesso è lei che ha preso in mano la situazione: pochi giorni fa ha organizzato il compleanno a sorpresa di Francesco, riuscendo a coinvolgere anche i figli del capitano, proprio nel ristorante dove lui aveva chiesto a Ilary di sposarlo. Ha permesso a Totti di ritrovare amici che erano stati un po’ confinati da Ilary.

La conduttrice, come tutti sappiamo, ha chiesto, attraverso il tribunale, la restituzione delle borse griffate che Francesco ha preso in ostaggio dopo che lei, accompagnata dal padre, aveva ritirato la collezione di orologi preziosi del capitano dalla loro cassetta di sicurezza. E non solo. Dopo che Totti ha rivelato questo dettaglio nella celebre intervista al Corriere della Sera, la questione dei “Rolex rubati” è diventata un tormentone. E Ilary, per sdrammatizzare una questione dai contorni grotteschi, ha registrato una storia per Instagram davanti al negozio Rolex di via Condotti, nella quale ha taggato l’ex marito. Anche Totti, si presume, chiederà la restituzione dei preziosi orologi, che Ilary ha ripreso considerandoli suoi, un regalo.

Un gesto provocatorio per far capire al capitano cosa si prova quando si viene privati di qualcosa a cui si tiene. Nel caso di Ilary parliamo di oltre vent’anni di vita insieme. Perché Francesco, mentre provava a risolvere la crisi con la moglie, era già altrove. Era proiettato in una nuova storia, in una nuova dimensione. Ilary provava ancora a difendere il proprio matrimonio, al punto di litigare con i giornali, mentre Totti le nascondeva un dettaglio importante, e cioé che i giornali dicevano la verità, quando parlavano del suo amore con Noemi Bocchi.

Le stesse testate, parliamo di Dagospia, che ora, vedendo queste immagini, avranno la conferma di quanto sostenevano da mesi. Assumendosi il rischio di violare il sacro talamo dell’ottavo re di Roma. Ma, al tempo stesso, liberando Totti dal peso di rivelare la sua nuova relazione. ?Consacrata, a questo punto, da un prezioso anello.

