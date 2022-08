FLASH! – CAPITO L’ARIA CHE TIRA A BRUXELLES, CONTRARISSIMA AL SOVRANISMO & POPULISMO DE’ NOANTRI, GIORGIA MELONI HA IN MENTE DI FAR UN BEL VIAGGIO IN EUROPA PRIMA DEL VOTO DEL 25 SETTEMBRE PER INCONTRARE IN PRIMIS MACRON E SCHOLZ – GIÀ CONTATTATO L’AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ITALIA, CHRISTIAN MASSET…