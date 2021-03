IL TRADIMENTO DI MONTALBANO? È CAMBIATO LO “SPIRITO DEI TEMPI” (CHE E’ DIVENTATO PIU’ STRONZO) - ALDO GRASSO: “IL COMMISSARIO CHE SI INNAMORA DI UNA COLLEGA PIÙ GIOVANE E LIQUIDA LIVIA AL TELEFONO, DOPO TANTI ANNI DI RELAZIONE A DISTANZA, È STATO UN TRADIMENTO PER MILIONI DI SPETTATORI - MA QUANDO USCÌ IL LIBRO DI CAMILLERI NEL 2018 NON CI FU NESSUNA RIVOLTA. PERÒ IN TRE ANNI SONO CAMBIATE ANCHE MOLTE SENSIBILITÀ…”

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

La forza della televisione e la cultura del tempo. Ancora una volta, la tv si rivela essere un formidabile campo di prova di un principio ermeneutico: quello che oggi appare volgare domani potrà tramutarsi nel suo contrario o viceversa. Al posto di «volgare» possiamo usare un altro aggettivo, ma il principio non cambia. Penso alle moltissime polemiche suscitate dal commissario Salvo Montalbano che nell'episodio Il metodo Catalanotti si è innamorato di una collega, Antonia, molto più giovane di lui, e in maniera laconica e telefonica ha liquidato Livia, dopo tanti anni di relazione a distanza.

È stato un duro colpo, come se Montalbano avesse tradito milioni di spettatori, non solo Livia. E ce n'è anche per Anna, bella e passionale, la nuova responsabile della Scientifica. Per tutto il tempo parla di indipendenza e di emancipazione e poi cede al fascino dell'uomo maturo. Tutto questo, nonostante Andrea Camilleri parlasse degli «ultimi fuochi» del suo eroe, nell'intervista che ha preceduto la messa in onda dell'episodio.

Tutto questo, nonostante la sceneggiatura fosse molto fedele al libro uscito da Sellerio nel 2018. All'epoca, se la memoria non mi tradisce, non c'è stata nessuna rivolta contro il tradimento, anzi le critiche parlavano di fragilità del commissario, di «una sorta di crisi di mezza età che lo porterà non solo ad accrescere le sue malinconie ma, forse, anche a prendere decisioni importanti che cambieranno il corso della sua vita».

Non so quanti abbiamo letto il libro, forse qualche decina di migliaia di fedelissimi. In tv, l'episodio è stato visto da più di nove milioni di spettatori. Però in tre anni sono cambiate anche molte sensibilità, sta cambiando lo «spirito dei tempi», molti/e si ribellano alle stereotipie dei comportamenti e dei ruoli. Insomma, se cambia il punto di vista cambia il testo, con buona pace dei «traditori» Montalbano e Camilleri.

