UN TRANS CHIAMATO BORSALINO – IL MARCHIO DI CAPPELLI CULT HA SCELTO LA MODELLA BRASILIANA TRANSGENDER VALENTINA SAMPAIO COME NUOVO VOLTO DELLA SUA CAMPAGNA PUBBLICITARIA - LA SAMPAIO È APPENA DIVENTATA ANGELO DI VICTORIA’S SECRET E NELLE FOTO PER BORSALINO INDOSSA UNO SMOKING CON TAGLIO MASCHILE… – FOTOGALLERY + VIDEO

Federica Bandirali per www.corriere.it

valentina sampaio borsalino 1

L'azienda italiana di cappelli ha scelto la giovane 22 enne, già Angelo di Victoria’s Secret. Per lei uno smoking dal taglio maschile indossato con calze a rete. E bombetta blu

valentina sampaio borsalino

valentina sampaio 12

Valentina Sampaio, 22 anni, modella brasiliana transgender, è stata scelta come uno dei nuovi volti della campagna pubblicitaria Borsalino. È la prima volta che l'iconica casa di cappelli alessandrina sceglie una modella transgender per le foto promozionali. La campagna, firmata di Giacomo Santucci, ex dirigente Gucci, dimostra l'ascesa della Sampaio, appena consacrata tra le modelle più famose al mondo con il suo ingresso nel cast di Victoria’s Secret. Una carriera da modella la sua ma anche da attrice: questa campagna riguarderà sito web e anche social e non potrà che aumentare la notorietà della giovane brasiliana.

valentina sampaio 10

Bombetta

Bombetta blu, smoking e calze a rete: Valentina Sampaio nella campagna di Borsalino mostra la sua anima più sensuale. Il papillon bianco come tocco elegante del look.

Studentessa

La Sampaio continua a studiare architettura parallelamente al lavoro di modella. Sotto le sue foto, sono sempre migliaia i commenti di utenti che mostrano il loro supporto per la carriera lavorativa di Valentina.

valentina sampaio 3

Instagram

Valentina Sampaio era stata anche la prima modella transgender a conquistare la copertina di Vogue Paris. Un successo trainato anche dal suo profilo Instragram, seguito da oltre 377 mila persone.

valentina sampaio 1

Attivista

Valentina Sampaio

La decisione del suo ingresso nel mondo di Victoria's Secret, a inizio agosto, era arrivato dopo la scelta precedente del Chief Marketing Officer dell'azienda di intimo, Ed Razek, di aprire la possibilità dei casting a modelle transgender. «Mai smettere di sognare», era stato il commento di Valentina Sampaio, attivista per i diritti della comunità LGBT

Altri volti

Oltre a Valentina Sampaio sono stati scelti volti giovani come Franzi Mueller, J Moon e Allen Haygood, che sono stati fotografati dal maestro Joseph Cardo.

