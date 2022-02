4 feb 2022 13:10

TRANS REMO - “DRUSILLA FOER DIMOSTRA CHE PER VEDERE UNA DONNA IN GRADO DI TENERE IL PALCO TOCCA CHIAMARE UN UOMO” - MICHELE MONINA: “STA FACENDO A FAVORE DEI DIRITTI DELLA COMUNITÀ LGBTQ+ PIÙ DI QUANTO NON FACESSE LA SIGNORA CORIANDOLI DI FERRETTIANA MEMORIA” - “DAVVERO BRAVA A TENERE LA SCENA, FORTUNATAMENTE PER NOI, PERCHÉ 25 CANZONI DI FILA PIÙ SAVIANO CHE CI SPIEGA LA VITA, PIÙ AMADEUS CHE FA AMADEUS UCCIDEREBBERO ANCHE UN SUPEREROE MARVEL” - VIDEO