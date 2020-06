TRANSENNATE LE LIBRERIE: È IN ARRIVO IL PRIMO VOLUME DI MORENA CAPOCCIA, AKA “LA TROIA DI SPOLETO” – LA FATICA LETTERARIA SI INTITOLA “LA SCALDACAMIONISTI”, CON PREFAZIONE DI ANDREA DIPRè E RACCONTA LE SUE EROICHE GESTA: QUARANTASETTE ANNI DI VITA TRAVAGLIATA, PELLICOLE HARD, GANG BANG E SPERMA PARTY NEI CLUB PRIVÈ DELLA PENISOLA – FOTO+VIDEO

MORENA CAPOCCIA IN AZIONE

https://bit.ly/2YqUtH7

morena la troia di spoleto 6

G.Mattia Pagliarulo per Dagospia

L’attrice hard ed escort Morena Capoccia detta ‘La Troia di Spoleto’ pubblica il suo primo libro! Et voilà...! In un periodo storico in cui cani e porci scrivono (o si fanno scrivere) un libro ci mancava solo la pubblicazione della regina erotica di Spoleto.

La nota pornoattrice amatoriale ed escort umbra Morena Capoccia avvalendosi dell’aiuto dello scrittore hard barese Mimmo Lastella soprannominato dagli addetti ai lavori ‘il Re dell’incesto’ si è stampata in proprio un libro in cui vengono narrate le sue gesta: quarantasette anni di vita travagliata, fatta di dolori, perversioni, gioie, amori, soddisfazioni ed overdose di sesso.

Il libro sarà disponibile da martedì 16 giugno e si intitola ‘La Scaldacamionisti’ , la prefazione è curata dall’ ‘avvofatto’ Andrea Diprè ed il costo è di 16€ compreso il costo di spedizione; per ordinarlo bisogna inoltrare la richiesta alla seguente e-mail: matteogemmo@gmail.com .

La signora Capoccia ha esordito nel mondo dell’hard nel 2014, molto tardi rispetto ad altre sue colleghe, alla veneranda età di quarantun’ anni, ed è stata ‘battezzata’ sul set da Alex Magni della Cento X Cento, una delle colonne portanti del genere amatoriale in Italia.

morena la troia di spoleto 7

Prima di buttarsi nel mondo a luci rosse ha svolto diversi lavori, tra cui la cameriera, l’aiuto cuoca e l’imbianchina. Oltre all’attrice porno svolge parallelamente anche la professione di escort.

Innumerevoli gang bang e sperma party all’interno di club privè della penisola, svariate pellicole hard all’attivo, molteplici partecipazioni televisive in realtà locali (WildGirls 2, The Gap e Vizi Privati 2.0) e migliaia di incontri privati di sesso sfrenato effettuati hanno fatto sì che ‘la Morenona nazionale’ diventasse una figura riconosciuta e riconoscibile dell’hardcore italico.

morena la troia di spoleto 11

La Scaldacamionisti spoletina per la sua città è una vera e propria istituzione, a tal punto che alcuni suoi adoratori (fans, amici e clienti) hanno istituito il fans club ufficiale di Morena Capoccia e nell’agosto del 2019 hanno spedito una lettera presso il Comune di Spoleto indirizzata al Sindaco Umberto De Augustinis chiedendo a gran voce che venga conferita alla signora la cittadinanza onoraria perché, a dir loro, si sarebbe distinta nel campo delle arti pornografiche, non tralasciando le numerose prestazioni a favore degli abitanti di Spoleto che ha sempre soddisfatto sessualmente con professionalità e passione.

Tante ed autorevoli testate giornalistiche si sono occupate di lei e del suo operato nelle vesti di ‘operatrice sessuale’ ; indimenticabili inoltre i collegamenti telefonici irriverenti, espliciti e sopra le righe fatti con Radio 24 ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a ‘La Zanzara’ entrati nella storia del trash.

morena la troia di spoleto 10

L’ attrice hard dichiara:

“Sono felice di aver dato alla luce questo piccolo libro, in cui racconto della mia vita. Si intitola ‘La Scaldacamionisti’ perché io sono una intrattenitrice ed animatrice sessuale di automobilisti e camionisti.

Con la mia vecchia Fiat Panda bianca viaggio tra gli autogrill, le aree di sosta autostradali e i parcheggi delle bettole dove mangiano i camionisti e li provoco in abiti succinti, dopo averli fatti arrapare per bene loro mi contattano tramite CB (baracchino) e da lì si beve un caffè, io espongo il mio listino prezzi e poi si va nella cuccia del loro camion a scopare duro e forte come piace a me. - l’attrice a luci rosse umbra continua - per me il sesso è sempre stata una passione, che poi sei anni fa ho fatto diventare un lavoro, io sono completa nelle prestazioni che offro, non so quasi mai dire di no.

morena la troia di spoleto 2

Il mio cavallo di battaglia è sicuramente il sesso anale; con orgoglio e vanto dico che sono una delle poche mestieranti del porno italiano che senza difficoltà e problemi si fa praticare una doppia penetrazione anale. - la porno milf spoletina aggiunge - mi auguro di continuare a fare film porno, incontri privati, gang bang e sperma-party fino a 80 anni.

Io sono una vera porca, non fingo ne nei film ne negli incontri di sesso privati; io i ‘miei uomini’ non li chiamo clienti, li chiamo ‘scopamici’ perché con loro prima del sesso ho un rapporto umano, lo so, sono una escort atipica, amo definirmi una ‘puttanamica’. Insomma voglio continuare per almeno altri 30/35 anni a guadagnare divertendomi, la pensione può attendere!

Ci tengo a tenere alta la bandiera di ‘Troia numero 1 di Spoleto’ e di ‘Scaldacamionisti’, titoli che mi sono guadagnata sul campo con fatica, sudore e tanta libidine e in cui modestamente non ho rivali, difendo questi due titoli come un avvocato o un dottore difendono il loro.

...A questo punto spero vivamente che il Sindaco di Spoleto De Augustiniis mi conferisca la cittadinanza onoraria, in fin dei conti me la sono meritata: mi sono fatta mezza Spoleto in tutti questi anni, anche se devo dire che gli uomini spoletini sono un po’ insipidi e mosci!

morena la troia di spoleto 13

Ad ogni modo sarà mia premura spedire in comune una copia del mio libro con una dedica speciale proprio all’attenzione del primo cittadino di Spoleto, sperando apprezzi e si convinca a ricevermi a colloquio nel suo ufficio e premiarmi! - e conclude così le sue dichiarazioni - in questo periodo di lockdown sono stata chiusa in casa con i miei anziani genitori che ho assistito, abitiamo tutti e tre in frazione Uncinano a Spoleto ed è stata molto dura, ora come ora riprendere con gli incontri privati è difficile, non ci crederete ma non scopo da dicembre.

rocco siffredi con morena la troia di spoleto

In queste settimane mi richiedono solo pompini, sarà che li faccio bene con arte e passione, mentre le gambe sono capaci di aprirle tutte, non ci vuole molto! Invece a breve farò un nuovo film con Alex Magni per la casa di produzione hard ‘Cento x Cento’, ho fatto le analisi qualche giorno fa e a breve rigiro finalmente, così almeno vedo e sento un po’ di uccelli tosti e duraturi!”

morena la troia di spoleto lettera al sindaco umberto de augustinis sindaco di spoleto morena la troia di spoleto 14 morena la troia di spoleto 4

morena la troia di spoleto 12 la scaldacamionisti il libro di morena la troia di spoleto