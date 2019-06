TRAP-PALCO E REALTÀ – SFERA EBBASTA ESCE DALLA PORTA E RIENTRA DALLA FINESTRA: DOPO ESSERE STATO FATTO FUORI DA “THE VOICE”, SARÀ UNO DEI GIUDICI DI X-FACTOR, INSIEME A SAMUEL DEI SUBSONICA, MALIKE AYANE E MARA MAIONCHI (CONFERMATA) – I PARENTI DELLE VITTIME DELLA DISCOTECA DI CORINALDO: "È ASSURDO. PUR DI AVERE VISIBILITÀ TRASCURA CERTI ASPETTI MORALI. LUI DEVE LAVORARE, MA NOI CI DISSOCIAMO E NON LO GUARDIAMO..."

Giampiero De Chiara per “Libero Quotidiano”

A qualcuno piace Sfera Ebbasta. La star del rap della nuova scena italiana e internazionale, il personaggio musicale del momento (il suo album Rockstar è l' album più venduto in Italia nel 2018 con 200.000 copie), sarà uno dei nuovi giudici della prossima edizione di X Factor (la tredicesima che partirà come sempre a settembre), assieme alla confermata Mara Maionchi (settima volta da giurata) e le nuove entrate Samuel (ex voce dei Subsonica) e Malika Ayane.

Su Gionata Boschetti (27 anni a dicembre), il vero nome di Sfera, deve crederci tanto la Freemantle Italia (società leader nella produzione di programmi televisivi d' intrattenimento, tra i quali proprio X Factor, The Voice of Italy, Italia' s Got Talent) che dopo non essere riuscita a piazzarlo nella giuria di The Voice of Italy (Rai Due) lo ha voluto riproporlo nel più celebre dei talent musicali, quell' X Factor che è diventato quel che sono stati, per quasi venti anni, Canzonissima (1958-1974) e Fantastico (1979-1997). Il primo, classico varietà di una volta con incorporato una gara di canzoni, il secondo collaudato show del sabato sera legato all' abbinamento con i premi della Lotteria Italia.

Partito come talent X Factor è riuscito ad andare oltre il talent, riuscendo ad unire le caratteristiche dei due spettacoli che hanno fatto la storia della tv. Anche chi non ha mai visto una puntata del programma Sky, conosce lo show, grazie ad una sapiente strategia di marketing. X Factor è il programma che parla e si rivolge a chi è appassionato e conosce quei personaggi che sono star televisive, musicali, televisive e, soprattutto, social.

E quale persona più adatta di Sfera poteva entrare in questo mondo, con la sua sfrontatezza, i suoi testi trasgressivi e la sua forza comunicativa? C' è una dichiarazione di Carlo Freccero, che ha lottato duramente per avere il cantante a The Voice of Italy, che chiarisce bene cosa può significare avere Sfera in tv. Intervistato su 7, da Vittorio Zincone, il direttore di Rai Due lo spiega bene: «Mi hanno stoppato sul suo nome, soprattutto a causa dei testi disturbanti delle sue canzoni. Ma allora si pone una domanda culturale e filosofica. Ciò che è politicamente scorretto deve essere escluso dalla Rai? Penso di no, altrimenti perdiamo il mondo dei ragazzi e dei social». Un pensiero chiaro e semplice. In tv tutti cercano l' ascolto e chi più dell' artista più di moda attualmente, può aiutare a raggiungere questo obiettivo?

E se la Rai, per sua natura istituzionale, è più titubante sulle nuove leve, c' è Sky, rete più giovanile e meno legata alle dinamiche burocratiche e politiche di Viale Mazzini e più attenta ai nuovi fenomeni social. Ed evidentemente Sky la pensa come Freccero. La Rai, infatti, per decisione dell' ad Salini bloccò la partecipazione di Sfera come giurato a The Voice of Italy. Il perché non si è mai saputo ufficialmente, ma ha pesato molto la questione legata alla vicenda della tragedia, lo scorso dicembre nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Sei persone morirono schiacciate dalla calca, mentre tentavano di fuggire dal locale dopo che qualcuno aveva scatenato il panico con uno spray urticante. Erano lì in attesa dell' esibizione di Sfera Ebbasta.

confermato cattelan

Un episodio che ha segnato molto anche l' artista. Oggi Sky punta su di lui per il suo programma più famoso. Conferma alla conduzione Alessandro Cattelan - per il nono anno consecutivo - che, da questa stagione, entra anche a far parte della squadra degli autori come creative producer. E, assente Fedez, con Sfera cerca di trattenere quella fetta di pubblico attento a certi stili musicali. Per l' artista è una sorta di rivincita e lo spiega in modo chiaro: «X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere musicale di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta».E di questi tempi sembra quasi un manifesto politico.

2 – X FACTOR 2019, SFERA EBBASTA GIUDICE. I PARENTI DELLE VITTIME DI CORINALDO: "ASSURDO"

Alessandro Mazzanti per www.ilrestodelcarlino.it

Sfera Ebbasta, un nome che significa tragedia per i parenti di Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, i tre minorenni della nostra provincia deceduti al notte dell’8 dicembre scorso, alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, lì dove il rapper 27enne di Cinisello Balsamo avrebbe dovuto tenere un dj set mai iniziato. Ora gli stessi famigliari hanno scoperto che Sfera Ebbasta sarà uno dei giudici della prossima edizione di X Factor, in onda su Sky nel prossimo settembre.

E’ rimasto molto difficile, il rapporto, sempre mantenuto a distanza, tra il cantante e le famiglie delle vittime di Corinaldo. Francesco Vitali, è fratello di Benedetta, morta a 15 anni. Lui ha 20 anni, studia Scienze ambientali, ad Ancona. Francesco spiega le sue sensazioni dopo l’annuncio di Sky sul rapper. «Quando ascolto una sua canzone o lo vedo, mi isolo, se posso cambio, faccio di tutto per cercare di non sentirlo, mi ricorda che ho perso una sorella. Che andava al suo concerto, forse lui poteva informarsi un po’ meglio per capire dove quel concerto veniva tenuto...».

Quando ha saputo che diventava un giudice di X Factor?

«Ora che ci penso mi viene in mente lo spot, ma non ho sentito il suo nome, come se avessi staccato la spina. Io non punto il dito contro nessuno. Anche se mi sono detto che da parte sua poteva fare qualcosa di più, con noi».

Che impressione le fa che adesso Sfera Ebbasta potreste rivederlo in tv?

«Penso che la gente a volte pensa solo ai soldi... Pur di avere visibilità trascura forse certi aspetti morali».

Lei X Factor lo guarda?

«No»

Cosa avrebbe dovuto fare con voi, Sfera Ebbasta ?

«Ci ha mandato una lettera, subito dopo i fatti. Noi forse l’abbiamo trascurata, ma era una cosa così per fare. E dopo 10 giorni si è tatuato le sei stelline, ma se io gli chiedo i nomi delle persone morte neanche se ne ricorda uno. Diciamo che lui deve lavorare, è giusto che a X Factor ci vada, io però mi dissocio e non lo guardo»

Cosa si aspetta da lui adesso?

«Nulla. Mi aspetto che i giudici facciano il loro lavoro. Noi speriamo di metterci l’anima in pace, anche se sarà impossibile, ma forse ci possiamo togliere un peso grosso se chi deve pagare, paga».

Come giudica la musica di Sfera Ebbasta?

«La trap non la sento. Mi piace tutt’altro. Penso che in quei testi si parla tanto di soldi, bella vita, belle macchine. Mi accorgo che nella vita non serve il lusso, serve la salute, esser felici e avere una famiglia solida alle spalle. Valori che lui non tratta nelle sue canzoni. Se su Instagram vedi chi fa le trap, mettono storie sulle canne... e non mi sembra un buon esempio per i ragazzini»

Aggiunge Irene Ciani, legale che assiste la famiglia Vitali dopo la tragedia: «Resta il peso gravissimo di sei morti rispetto al quale lo staff e il cantante non si è più fatto sentire. Valuterà X Factor che peso dare a questa cosa. Sfera ci inviò una lettera ai famigliari, poi silenzio completo. Questa è la cosa più pesante. Anche da parte delle istituzioni. Corinaldo ha fatto una mega festa di paese a pochi mesi da questa tragedia».

