IL TRASH E L'ARTE DELLA MANUTENZIONE DELLE VILLE - ALBISSIMA: ''PERCHÉ VADO DALLA D'URSO? HO TRE VILLE DA MANTENERE. BALI, IBIZA E COURMAYEUR!''. LA PARIETTI RISPONDE A CHI LE RINFACCIA LA FREQUENTAZIONE DI BARBARELLA - POI LE TOCCA PRECISARE CHE STAVA SCHERZANDO E DI NON POSSEDERE IMMOBILI COSÌ LUSSUOSI. NO ALBA, NON TI FAR INTIMORIRE DAL PAUPERISMO CHE FINORA AVEVA RISPARMIATO INSTAGRAM!

Valeria Morini per www.fanpage.it

AGGIORNAMENTO - Alba Parietti ha chiarito la natura ironica della sua risposta su Instagram, spiegando di non essere assolutamente in possesso delle ville in oggetto.

Alba Parietti è ormai un volto fisso di Live – Non è la D'Urso, non solo per commentare il percorso del figlio di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip ma anche come opinionista di argomenti di attualità. In passato, però, aveva criticato con termini decisamente duri lo stile e i programmi di Barbara D'Urso, accusandola addirittura di "calpestare la dignità delle persone". Il cambio di posizione non è passato inosservato, tanto che molti fan della Parietti le chiedono conto di questo ripensamento. "Cara Alba, se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della D'Urso sono trasmissioni spazzatura… come mai adesso sei diventata un' ospite fissa nelle sue trasmissioni?", le ha chiesto di recente una follower.

La risposta di Alba Parietti

La Parietti è presenza frequente negli studi della D'Urso ormai da tempo, tanto che già in passato aveva spiegato di considerare la partecipazione a Live e a Pomeriggio 5 come uno stimolo: "Le sfide mi piacciono. Le accetto con piacere. Non mi rimangio nulla di ciò che ho detto in passato. Erano frasi dettate da sentimenti che provavo". La risposta all'interrogativo della follower è stata risolta con una motivazione ironica, che ha chiuso subito la questione con tre emoticon divertite:

Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”

Il rapporto tra Alba Parietti e Barbara D'Urso

La questione è di vecchia data. Lei stessa, in un noto faccia a faccia con la D'Urso nel 2019, ammise di essere in trasmissione per guadagno, pur senza rinnegare le precedenti dichiarazioni: "Non sono qui per scusarmi, potrei fare un colpo di teatro, prendere, uscire e passare alla Storia, ma preferisco passare dalla cassa". In quell'occasione, lei e la conduttrice – che in passato erano state amiche – si chiarirono definitivamente.

Non è necessario per forza scusarsi o cambiare idea. Ci sono sentimenti che provi e che possono rimanere inalterati. Non sono qui per scusarmi, potrei fare un colpo di teatro, prendere, uscire e passare alla Storia, ma preferisco passare dalla cassa. La televisione è anche questo, facciamo parte di questo circolo mediatico e ognuno risponde esclusivamente delle proprie azioni.

LA PRECISAZIONE:

Dopo la battuta sulle tre ville da mantenere che sarebbero il motivo per il quale accetterebbe di partecipare alle trasmissioni di Barbara d’Urso, Alba Parietti chiarisce che quella pubblicata sui social voleva essere solo una battuta. Spesso ospite di Live – Non è la D’Urso, format che la collega conduce in prima serata la domenica su Canale5, Alba aveva risposto con ironia al commento di una utente che sui social le chiedeva per quale motivo accettasse gli inviti nel programma della conduttrice. Ma la eco mediatica che a quel commento si è accompagnata, l’ha convinta a chiarire la sua posizione.

La precisazione di Alba Parietti

“Io ho il massimo rispetto di Canale5 e di Barbara D’Urso e vado con piacere ogni domenica a Live – Non è la D’Urso. Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, (cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è il nostro lavoro, non un passatempo) per esibizionismo e cattiverie simili, volgari, sul mio lavoro mi sono permessa di rispondere con una battuta priva di cattiveria e fondamento”, scrive Alba in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Solo una battuta, dunque, anche perché non esisterebbe alcuna villa da mantenere:

Per il gusto del gioco. Una battuta di spirito ovviamente. Non ho mai avuto nessuna villa a Bali, non ho ville ma piccoli appartamenti a Ibiza e Courmayeur. Avrei potuto dire ‘Devo mantenere 3 amanti’, per gioco, mi sembrava evidente fosse un modo per sdrammatizzare e come sempre il sito, il solito, ha pensato bene di metterci veleno e mistificare. Io sono onorata di lavorare in un momento così duro e difficile per il paese con Mediaset e ho il massimo rispetto dell’amica e collega Barbara d’Urso.

Trovo questi continui attacchi e mistificazioni davvero pretestuosi e cattivi. Hanno solo la volontà di mistificare e danneggiare. Era una battuta evidentemente, venuta bene o male ma evidentemente una battuta. Non possiedo ville in questi posti e se qualcuno ha interpretato quella che era in modo evidente una battuta me ne scuso. Grazie.

