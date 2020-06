TRAVAGLIO MEJO DI MIKE BONGIORNO! IL DIRETTORE DEL ‘FATTO QUOTIDIANO’ CONDURRÀ UN QUIZ TELEVISIVO CON SELVAGGIA LUCARELLI – SARÀ PRODOTTO DA ‘LOFT’ E SARÀ TRASMESSO CON UN PRIMO CICLO DI CINQUE PUNTATE A LUGLIO (PROBABILMENTE SUL ‘NOVE’) – È PARTITO IL CASTING DEI CONCORRENTI E DOVREBBE CHIAMARSI “RISCHIAFATTO”. MA PER ORA È UN NOME PROVVISORIO (SPERIAMO...)

Diego Vella per www.davidemaggio.it

SELVAGGIA LUCARELLI MARCO TRAVAGLIO

Si chiamerà RischiaFatto il nuovo quiz di Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli al via a Luglio su Loft, la piattaforma web del Fatto Quotidiano. Come suggerisce il titolo (provvisorio. Questione di diritti?), si tratterà di una sorta di rivisitazione dello storico Rischiatutto del compianto Mike Bongiorno. Il format, guidato dall’inedito duo composto dal direttore de Il Fatto Quotidiano e da una delle sue penne più note, sarà un quiz incentrato sull’attualità.

selvaggia lucarelli

“Pensi di sapere tutto sull’attualità e vorresti metterti alla prova? Se hai più di 18 anni, partecipa al nuovo quiz di LOFT con Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Manda un video per raccontarci chi sei della durata massima di 30 secondi e non dimenticare di inviarci i tuoi recapiti e dati anagrafici per email. Invia tutto a info@loftproduzioni.it“ – recita la call per i casting.

Il programma vedrà il direttore nei panni del conduttore e la giornalista in quelli di giudice; verrà registrato a Roma negli studi di Loft a Porta Metronia (Roma) e sarà trasmesso con un primo ciclo di cinque puntate nel mese di Luglio.

MARCO TRAVAGLIO E IL KARAOKE

Lo stesso Mike Bongiorno avrebbe dovuto riportare nell’autunno 2009 il programma in onda su SkyUno, con il titolo di RiSKYtutto, progetto che sfumò a causa della morte del conduttore avvenuta l’8 settembre dell’anno in questione. Per il ritorno del Rischiatutto, Bongiorno aveva scelto una valletta cinese. Poi il compito di riportarlo in tv è toccato a Fazio nel 2016.

marco travaglio e veronica gentili

SELVAGGIA LUCARELLI MARCO TRAVAGLIO E IL KARAOKE marco travaglio 20 marco travaglio 23 marco travaglio 21 marco travaglio 22 marco travaglio 25 marco travaglio 1 Selvaggia Lucarelli-1 selvaggia lucarelli selvaggia lucarelli fabio fazio marco travaglio