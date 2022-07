IL TRAVAGLIO DI PADELLARO – IL SUO DIVERSO PARERE SULLO STRAPPO DI CONTE RISPETTO ALLA LINEA DI MARCOLINO - “QUANTO AI GRILLINI SUPERSTITI, DOPO ESSERE STATI AL GOVERNO CON TUTTI POTREBBERO PROVARCI, PERCHÉ NO, ANCHE CON FRATELLI D’ITALIA. IL GIALLO SI PORTA BENE ANCHE SUL NERO (CHE È POI IL COLORE DEL FUTURO CHE CI ASPETTA)…"

ANTONIO PADELLARO per il Fatto Quotidiano

antonio padellaro a piazzapulita 1

Carissimi Conte e Draghi se provaste a chiedere in giro, al bar o in metro (ma dubito che li frequentiate) verifichereste che nessuno ma proprio nessuno ha capito un bel niente di questa crisi."Che casino!", è infatti la frase più gettonata. Lo strappo dei 5S è stato sicuramente dettato da ragioni profonde, che tuttavia sfuggono al cosiddetto uomo della strada. Il termovalorizzatore di Roma?

Via non scherziamo. Quanto a Draghi, un premier che si dimette dopo aver ricevuto la fiducia delle due Camere resta un mistero glorioso, e anche doloroso: non si abbandona il timone della barca con il mare in tempesta. Non sappiamo se si porrà rimedio a questa crisi insensata. E se non sarà possibile, niente paura, si andrà a votare in autunno, dopodiché è probabile che vedremo Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e Matteo Salvini al Viminale.

