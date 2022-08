Maria Giulia Comolli per “Chi”

Verrebbe da dire: travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto. Se non fosse che il destino di venire sorpresi dai fotografi di “Chi” nelle azzurre acque della costiera amalfitana non si può considerare troppo “insolito”: è una delle mete preferite dalle celebrità e anche nell’agosto 2022 è stata crocevia di grandi nomi, da Jennifer Lopez ad Alessandra Ambrosio... Quindi è ovvio ci sia sempre qualche obiettivo puntato.

Questa volta tocca ad Alessandro Cecchi Paone, che peraltro ribadisce a “Chi” di non avere «niente da nascondere», con buona pace dei paparazzi. Il popolare giornalista, divulgatore scientifico, conduttore e opinionista tv (e inquilino della casa più spiata d’Italia, quella del GfVip, nell’edizione numero 3 nel 2018) ha fatto una gita in barca con il compagno (di cui per la prima volta ufficializza il nome: Simone) e alcuni amici. Ed è lì, tra il tepore del primo pomeriggio e il dolce dondolio della barca, che dopo il bagno è scattata la passione, con la voglia di coccole, di baci e di carezze sempre più bollente.

Il gruppo di amici è partito la mattina da Positano, località che Cecchi Paone ama in modo particolare e che considera la sua seconda casa (infatti nella perla della Costiera ha una dimora da ormai qualche anno). La “truppa” è scesa a terra per pranzare a Praiano al rinomato ristorante di pesce Il Pirata. Cecchi Paone ha postato l’allegra tavolata in una delle sue stories su Instagram, taggando alcuni degli amici come fa spesso quando è in piacevoli situazioni di relax (anche se per il resto il suo account è più massicciamente dedicato a temi “istituzionali” come la difesa dei diritti civili, la lotta contro razzismo e omofobia, l’allarme sui cambiamenti climatici).

Tra i taggati in questa occasione non c’è il suo Simone, su cui per il momento il giornalista mantiene un parziale riserbo. Però, parlando con “Chi”, ne dà una definizione: «È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis.

Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi». In effetti il feeling sembra totale. Basta vedere quando Simone, da solo a prua a fumare una sigaretta dopo il ritorno in barca, viene raggiunto da Alessandro che lo abbraccia e lo accarezza sorridendo e a queste effusioni risponde con evidente piacere. La passione si accende, la temperatura sale ben oltre quanto possa segnare il termometro nell’ora più calda della giornata e le coccole si fanno sempre più hot. L’intesa tra i due è perfetta. E il dolce rollio delle onde è l’unico accompagnamento per i loro sussurri.

