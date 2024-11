TRECCE E INTRECCI! LA RICONOSCETE? A “CHI” LA SCIO’GIRL HA RIVELATO CHE IL MARITO NON E’ GELOSO - "È TALMENTE SICURO DI SÉ. LA PREOCCUPAZIONE C'È, COME IN TUTTI I LAVORI. SIAMO INSIEME DA 16 ANNI. POI TUTTO PUÒ SUCCEDERE, MA PER FORTUNA NON È MAI SUCCESSO" - E SULLE FIGLIE: “MI MANCANO, MA SE VUOI REALIZZARE UN SOGNO DEVI LAVORARE”

Quella a Ballando con le Stelle è un'avventura importante per Federica Nargi, che sta lasciando il segno in questa edizione in coppia con Luca Favilla. Per il dancing show di Milly Carlucci ha dovuto però lasciare Milano, il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice, e traslocare a Roma. Una scelta non facile, con delle conseguenze da tenere conto.

"Lasciare le bambine a Milano è stata per me la cosa più difficile - ha detto l'ex Velina al settimanale Chi - So che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco: ho cercato di farle capire che mamma lavora. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po' il peso che si portano tutte le mamme che lavorano".

Federica Nargi a Ballando con le Stelle: Alessandro Matri è geloso?

Federica Nargi ha rivelato che Alessandro Matri non è geloso del suo insegnante e ballerino Luca Favilla. "È talmente sicuro di se... - ha precisato - La preoccupazione c'è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo". In questo periodo è l'ex calciatore ad occuparsi delle bambine, insieme ai suoi genitori e ai suoceri. "Ballando con le Stelle è il mio programma - ha aggiunto la Nargi - mi è sempre piaciuto. Essere qui non è solo ballare, è tirare fuori un lato che ho sempre tenuto nascosto".

