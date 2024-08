TRÈS JOLIE! - ANGELINA JOLIE IN LACRIME PER LA STANDING OVATION DA 10 MINUTI DOPO LA PROIEZIONE DI "MARIA", IN CUI INTERPRETA MARIA CALLAS, AL FESTIVAL DI VENEZIA - A CONSOLARLA, CI PENSA PIERFRANCESCO FAVINO, ANCHE LUI NEL FILM NEI PANNI DEL MAGGIORDOMO DELLA DIVA, CHE LE STRINGE LA MANO - L'ATTRICE: "HO STUDIATO SETTE MESI, HO DOVUTO IMPARARE DA ZERO, PIANO PIANO, CON DISCIPLINA E DEDIZIONE. LA COSA CHE MI RENDEVA NERVOSA E MI PREOCCUPAVA ERA…" - VIDEO

è angelina jolie che si tiene per mano con pierfrancesco favino x me pic.twitter.com/56PhbG8JSy — vale ? (@_valsslife) August 30, 2024

Estratto dell'articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

angelina jolie si commuove per la standing ovation dopo la proiezione di maria a venezia

Il secondo giorno della Mostra del Cinema di Venezia è stato tutto per Angelina Jolie. L'attrice, approdata al Lido per la presentazione di "Maria", il biopic dedicato alla figura di Maria Callas. […] Al temine della prima proiezione la sala ha omaggiato Jolie con un lunghissimo applauso, circa dieci minuti a detta dei presenti e i video mostrano una Angelina Jolie evidentemente commossa, sia dalla visione completa della pellicola che dalla reazione del pubblico in sala. Non riesce a trattanere le lacrime e a consolarla e omaggiarla ci pensa Pierfrancesco Favino, che nel film diretto da Larrain interpreta il maggiordomo di Maria Callas.

angelina jolie pablo larrain

LE PAROLE DI ANGELINA JOLIE

Un film nel quale Angela Jolie racconta di aver messo tutta se stessa: "Ho studiato sette mesi, ho dovuto imparare da zero, piano piano, con disciplina, dedizione e poi ho provato prima in una piccola stanza con Pablo Larrain e i miei figli ad ascoltare, poi in una prova più grande nel tempio della Scala di Milano. La cosa che mi rendeva nervosa e mi preoccupava era passare l'esame di musica, non deludere i fan della Callas, i melomani che l'hanno sempre amata, essere all'altezza". […]

