IL SIMPATICO CONDUTTORE PARLA DELL'AMORE PER SUA MOGLIE TRA LO STUPORE DI CHI LI CONOSCE: "MA SONO DUE ANNI CHE NON STANNO PIÙ INSIEME E LUI STA CON UN'ALTRA"

Giuseppe Candela per Dagospia

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI, DAI PROGETTI TV ALLA FAKE NEWS SU SPINALBESE

mi chiamo francesco totti totti e ilary

1) Il clan Blasi assiste con stupore alla lista dei suoi presunti amanti, senza foto e senza prove. Ancora con più stupore che a fare il nome di Antonino Spinalbese sia stato addirittura il Corriere della Sera. Una notizia che negli ambienti gossippari era stata bollata come una bufala già nei giorni precedenti.

3) Cosa ci sarà nel futuro di Totti e Ilary? La Blasi ha rinnovato il suo contratto con Mediaset che prevede la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi nel 2023. La Rai ha invece messo gli occhi sull'ex capitano giallorosso per i Mondiali del Qatar, la direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all'attacco per averlo nella squadra dei talent. Riuscirà a convincerlo?

Antonino spinalbese

ITALIA'S GOT TALENT, DOPO LO STOP DI SKY VERSO DISNEY PLUS?

Sky ha cancellato dal palinsesto della prossima stagione Italia's got talent, la trasmissione era in onda sulla tv satellitare dal 2015, precedentemente in onda su Canale 5 dal 2009 al 2013. Lo show ideato da Simon Cowell avrebbe però costi ritenuti troppo importanti, da qui la decisione di concentrarsi solo su X Factor. Che fine farà Italia's got talent? Stando alle nostre fonti Fremantle avrebbe piazzato, come si suol dire, il format altrove. Dove i soldi non sono un problema: sulla piattaforma Disney Plus. Una mossa importante per il gruppo che si aprirebbe anche al mondo degli show.

rita dalla chiesa foto di bacco

GF VIP, IN LIZZA LA MOGLIE DEL DEPUTATO PD E I DUBBI DI RITA DALLA CHIESA

1) Qualche giorno fa il quotidiano Il Tempo si è lanciato in un indovinello: la moglie del deputato del Pd tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi: Sara Manfuso. È la moglie del deputato Andrea Romano, ex modella e opinionista tv. È in lizza ma siamo ancora lontani dalle certezze.

2) Dagospia ha anticipato la possibile presenza di Rita Dalla Chiesa nella casa più spiata d'Italia. Notizia confermata dalla conduttrice in un'intervista a Fanpage ma con molti nodi da sciogliere. Per ragioni personali non potrebbe partecipare a settembre ma potrebbe entrare nella casa più avanti...

andrea romano sara manfuso

3) Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l'ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio.

BALLANDO CON LE STELLE, CONTATTI CARLUCCI-GUACCERO

Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L'ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire...

bianca guaccero

ALESSANDRO GIULI NEL TALK SHOW DI ILARIA D'AMICO

Il nuovo talk show di Ilaria D'Amico debutterà a ottobre su Rai2. "Che c'è di nuovo" proverà a proporre uno schema differente, evitando urla e sovrapposizioni. Nel cast fisso tre commentatori, stando alle nostre fonti uno dovrebbe essere Alessandro Giuli, già impegnato in passato a Seconda Linea e Anni 20. Per lui sarebbe previsto anche un ruolo da autore. Trattative in corso.

alessandro giuli vitalia 7

GREGORACI, SANTANCHE' E MORISE: LA FOTO CREA IL CAOS

"Ieri sera al Twiga e come sempre arrivano gli amici", la didascalia accompagna lo scatto pubblicato da Daniela Santanché e la conduttrice Roberta Morise. Dicono che Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Briatore, proprietario con la senatrice del locale, non avrebbe affatto gradito la foto. Sarà vero e soprattutto perché?

NIENTE MEDIASET PER FRANCESCO GIORGINO

L'indiscrezione è circolata nella giornata di ieri, lanciata dal quotidiano Libero: Francesco Giorgino verso Mediaset. Trattativa e dettagli su un possibile prime time ma in realtà a Cologno Monzese la notizia non ha trovato conferme. Rumors infondati.

francesco giorgino 5

INDOVINELLI

1) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da mesi, solo ieri però hanno deciso di pubblicare sui rispettivi social foto di coppia. L'ufficialità per tutti. Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?

2) Lei è una conduttrice, lui un cantante. Ripetono in coro di essere solo amici ma il loro rapporto tormentato avrebbe creato parecchio sofferenze alla bella showgirl. Chi sono?

roberta morise

3) Qualche giorno fa in un'intervista il simpatico conduttore ha raccontato l'amore per sua moglie tra lo stupore di chi li conosce bene. "Ma se sono due anni che non stanno più insieme e lui sta con un'altra?", il commento più velenoso. Di chi stiamo parlando?

belen stefano de martino BELEN DE MARTINO ELISABETTA GREGORACI