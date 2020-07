IL TRIANGOLO DELL’ESTATE – COSA NON SI FA PER FARSI PUBBLICITÀ! BELEN PRIMA SMENTISCE IL TRADIMENTO DI DE MARTINO CON LA MARCUZZI, POI PUBBLICA SU INSTAGRAM FOTO E VIDEO DI UN FIORE VIOLA, COME QUELLO POSTATO SUI PROFILI DI “ALLESSA” E DEL BALLERINO – I PROTAGONISTI DEL DAGO-SCOOP SONO TUTTI SULLO STESSO TRIANGOLO DI MARE: LA MARCUZZI A POSITANO CON LE AMICHE, STEFANO A NAPOLI DAI GENITORI E BELEN, CHE TANTO SOFFRIVA, A LIMONARE CON L’IMPRENDITORE GIANMARIA ANTINOLFI A CAPRI…

Belen prima smentisce (5 giorni dopo) poi pubblica su Instagram foto e video di viole. Il fiore viola (sembrava lo stesso) era stato pubblicato sui profili di Marcuzzi e De Martino. Che caso! pic.twitter.com/hZqvd8clYF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 13, 2020

DAGO FLASH! - SVEGLIA! QUI SI TROMBA: BELIN BELEN DA 2 SETTIMANE E' IN AMORE CON GIANMARIA ANTINOLFI, UN IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO CON CUI SI STA SOLLAZZANDO TRA I FALLICI FARAGLIONI DI CAPRI - MA L'AFFARE E' PIÙ GROSSO, MOOOLTO PIU' GROSSO: C'E' UN FILO ROSSO CHE LEGA LA FINE DEL RAPPORTO DE MARTINO-BELEN E LA CRISI MARCUZZI- CALABRESI: LA RELAZIONE CLANDESTINA (SCOPERTA DA BELEN) TRA DE MARTINO E ALLESSA MARCUZZI... - FOTO!

https://m.dagospia.com/dago-flash-la-relazione-clandestina-scoperta-da-belen-tra-de-martino-e-alessa-marcuzzi-241252

MARCUZZI-DE MARTINO, LA PISTOLA FUMANTE DELLA TRESCA È UN FIORE VIOLA? - PRIMA CHE DAGOSPIA RIVELASSE IL TRIANGOLO DELL'ESTATE, IL BALDO STEFANO AVEVA PUBBLICATO UNA ENIGMATICA FOTO CON UN FIORE VIOLA ALL'OCCHIELLO. LO STESSO IDENTICO FIORE SEMBRA APPARIRE IN UN POST DELLA MARCUZZI QUALCHE GIORNO DOPO - AGGIUNGI IL TRAMONTO CON DIDASCALIA ''MI MANCA'' E ''LIKE'' DI STEFANO E LA SMENTITA FINTISSIMA DI BELEN…

https://m.dagospia.com/marcuzzi-de-martino-la-pistola-fumante-della-tresca-e-un-fiore-viola-241742

L'ADDIO RODRIGUEZ-DE MARTINO E LE VOCI SULLA NUOVA RELAZIONE

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

stefano de martino alessia marcuzzi

Un tempo, serviva la foto inequivocabile del bacio o almeno quella di lui e lei che entrano ed escono dallo stesso portone. Non c'era Internet e, a scrivere senza la prova provata ed esibibile che Alessia Marcuzzi coniugata Calabresi Marconi tradiva il marito col marito di Belén Rodriguez, la querela era certa, la condanna a risarcire i danni assicurata. Nessuno si sarebbe azzardato.

Oggi, vero o falso, spararla online è un attimo e la moltiplicazione dei link è immediata e irreversibile. Puoi far causa, ma a che serve? Oggi, vero, falso, boh. Amen. Se sei uno dei presunti fedifraghi, basta smentire via social. È la mia parola contro la tua. Uno vale uno. Vero, falso, chi può dirlo, chi se ne importa.

paolo calabresi alessia Marcuzzi

È così che da settimane su siti, giornali, social e in tv, ci s' interroga sul triangolo dell'estate 2020. Riepilogo degli sketch. Ai primi di maggio, il sito Dagospia dà in crisi il matrimonio fra la conduttrice e il produttore Paolo Calabresi Marconi. Passa una settimana e i due compaiono insieme in spiaggia al Circeo. Crisi rientrata. Pace.

Così pare. Pochi giorni dopo, riflettori su Belén. Qui, tocca riavvolgere il nastro, perché dove c'è Belén, il gossip s' ingrossa. Belén Rodriguez, dall'Argentina con furore, dopo anni da Bonnie e Clyde con Fabrizio Corona, lascia il re dei paparazzi ai suoi processi, ruba il ballerino Stefano De Martino alla cantante Emma Marrone e lo sposa.

alessia marcuzzi, stefano de martino, belen

I due hanno un figlio, poi si lasciano. Lei si mette col motociclista Andrea Iannone, poi ha un ritorno di fiamma con l'ex marito, ci riprovano, «per il bene della famiglia». Il mese scorso, però, lei compare triste su Instagram, lascia intendere che la coppia è scoppiata, che sono successe cose che non meritava. Un minuto dopo, vabbé, compare tutta allegra nelle stories, al ristorante col fratello e, guarda caso, passa Iannone. Insulti, illazioni.

Ora, Belén, in sottoveste nel bagno di casa, è davvero distrutta. Guarda la videocamera e dice: «Se sono in giro e casualmente arrivano persone non è colpa mia». E soprattutto: «Questo è un momento difficile e non mi assumo le responsabilità delle colpe». Insomma, le responsabilità sono altrove. Indovinate dove.

LA INSTAGRAM STORY DI BELEN SULLE CORNA DI DE MARTINO CON LA MARCUZZI

La bomba la sgancia il solito Dagospia : «C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina scoperta da Belén tra Alessia Marcuzzi e De Martino».

Boom. Immediata la spaccatura tra quelli che «D'Agostino ha fatto solo due più due», quelli che «D'Agostino ci azzecca sempre» e quelli che «è tutta una montatura pubblicitaria (di Belén, perché gli altri due che interesse hanno?)». Per inciso, l'unico link fra i due presunti amanti, 47 anni lei, 30 lui, è che lui è stato inviato per L'isola dei famosi condotta da Alessia nel 2018.

A questo punto, De Martino, al quale va riconosciuto che nel frattempo si è emancipato dal ruolo di marito di Belén e conduce con buoni ascolti un programma di prima serata su Raidue, Made in Sud , fa un video per dire che ha sentito Alessia e marito e si sono fatti una risata sulla fake news.

stefano de martino belen

Canticchia Se m' innamoro . «Se m' innamoro vi faccio sapere». Alessia posta la copertina del libro di Woody Allen, titolo: A proposito di niente. Finita qui? Neanche per sogno. Roberto D'Agostino torna alla carica e scrive che la tresca è stata scoperta da Belén, la quale aveva collegato il suo iPhone all'iPad del marito e letto i messaggi fra i due. «Ca**ate», commenterà Belén. E De Martino: «Nessun messaggio, nessun iPad, con Alessia c'è solo stima reciproca, decideremo insieme come muoverci».

stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi

Poi, D'Agostino specifica al settimanale Oggi di avere una fonte «insospettabile e affidabilissima». Intanto, Alessia torna single. Almeno nelle foto che posta da Positano, dove è con le amiche, la figlia avuta da Francesco Facchinetti e il figlio avuto dal calciatore Simone Inzaghi. Del consorte, nessuna traccia.

Ironia della sorte, o a riprova che questa del Covid è un'estate forzatamente italiana, i tre lati del triangolo sono tutti nello stesso triangolo di mare. De Martino è a Napoli, perché è tornato dai genitori e lì conduce Made in Sud, e Belèn, che tanto soffriva, è a Capri perché si è fidanzata con un manager di quelle parti, tale Gianmaria Antinolfi, fisico scolpito e un lavoro a Milano nell'alta moda.

Valanghe di commenti. Da che i fan la compativano credendola tradita, ora si chiedono com' è possibile che un giorno pianga e il giorno dopo già ami un altro. Di fatto, l'unica certezza di questa storia è lei su Chi che bacia l'altro.

stefano de martino alessia marcuzzi

Per il resto, per sapere la verità, bisognerà tornare a fare le cose all'antica: o ci sarà la foto del bacio fra i due presunti amanti o uno dei due presunti traditi parla e smaschera la cosa; oppure niente, resteremo col dubbio. Mica per sempre. Dimenticheremo. Giusto il tempo che passi l'estate.

stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi

alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi stefano de martino 2 i fiori viola di alessia marcuzzi belen rodriguez stefano de martino belen rodriguez stefano de martino belen rodriguez stefano de martino stefano de martino belen stefano de martino belen belen stefano de martino stefano de martino Belen alessia marcuzzi COPERTINA OGGI - 9-16 LUGLIO 2020 i fiori viola di alessia marcuzzi alessia marcuzzi stefano de martino 1 assia marcuzzi stefano de martino stefano de martino alessia marcuzzi de martino e alessia marcuzzi alessia Marcuzzi stefano de martino IL TRAMONTO DI ALESSIA MARCUZZI CON LIKE DI STEFANO DE MARTINO i fiori viola di alessia marcuzzi ALESSIA MARCUZZI STEFANO DE MARTINO