dayane mello

Le abitudini a letto di Dayane Mello mandano in tilt il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ingresso di Giacomo Urtis non è di certo passato inosservato e ha portato una ventata di novità all’interno della casa di Cinecittà.

Per ora il chirurgo dei vip si è fatto notare per lo scompiglio creato tra gli autori a causa di una domanda molto esplicita posta alla bella Dayane. Durante il gioco obbligo o verità, Urtis le ha chiesto se ha mai avuto rapporti sessuali con più uomini contemporaneamente: la modella non ha fatto in tempo a rispondere che la regia ha subito censurato, evitando di mandare in onda la risposta.

DAYANE MELLO

Che quindi rimarrà un segreto, anche se l’episodio ha fatto scalpore sui social, dove è diventato da subito molto chiacchierato. Inoltre la Mello, sempre all’interno del gioco, ha risposto ad una domanda sul tradimento: “Io sono una squilibrata. Ho scoperto un mio ex mentre erano a letto. Prima di svegliarli, sapevo chi c’era con lui, ho preso passaporti, gioielli, tutto quello che vedevo e li ho buttati nella fontana di sotto”.

BRIATORE

elisabetta gregoraci e flavio briatore

L'indiscrezione è di quelle pesantissime. Si parla della puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 20 novembre. Si parla ancora delle parole di Elisabetta Gregoraci, la quale ha detto che dopo il lockdown di marzo e aprile avrebbe ricevuto da Flavio Briatore la richiesta di celebrare nuove nozze dopo la separazione. Ipotesi rilanciata anche da Chi, il settimanale diretto proprio da Signorini, che dava però conto anche della smentita di mister Billionaire, che ha parlato senza mezzi termini di "fake news".

flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga

Il punto è che alla luce di tutto ciò, si apprende che al GfVip in onda tra poche ore interverrà proprio Briatore, per dare la sua versione dei fatti, che cozzerà clamorosamente con quella della Gregoraci. Insomma, quando è troppo è troppo: Briatore, che non avrebbe voluto partecipare al GfVip, ora ha deciso di farlo. "Costretto" dalle pesantissime parole della ex moglie. Ne vedremo delle belle...

