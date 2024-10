IL TRIANGOLO, SÌ! – NEL 2007 PAOLA E CHIARA EBBERO UNA STORIA CON LO STESSO UOMO: LE SORELLE IEZZI FREQUENTARONO IN CONTEMPORANEA IL FORTUNATO PER PIÙ DI QUATTRO MESI, SENZA SAPERE DELLA DOPPIA FREQUENTAZIONE - “SCOPRIRLO FU UNO CHOC, CI FU QUALCHE INCOMPRENSIONE MA POI CI SIAMO SPIEGATE. QUELLA COSA LÌ ADESSO SAREBBE IMPOSSIBILE”. SONO PASSATI 17 ANNI, È ARRIVATO IL MOMENTO DI FARE IL NOME!

Estratto dell’articolo di Novella Toloni per www.leggo.it

paola chiara iezzi cover

Un anno e mezzo dopo la loro reunion Paola e Chiara sono ritornate all'apice del successo. Il Festival di Sanremo 2023 le ha riportate in vetta alle classiche, spalancandogli le porte verso nuove opportunità professionali.

Tra queste c'è l'uscita del libro "Sisters. La nostra storia incredibile" […]. Non tutti sanno, però, che a farle litigare fu un uomo: Max Pezzali.

Era il 2013 quando Paola Iezzi fu scritturata per condurre il programma Nord sud ovest est - Tormentoni on the road al fianco di Max Pezzali. Paola stava già lavorando in tv, mentre Chiara si stava dedicando al cinema.

Ufficialmente, le sorelle Iezzi non si erano prese una pausa dalla musica ma i progetti solisti di entrambe le avevano di fatto allontanate e la conduzione di Paola e Max fu la goccia che fece traboccare il vaso.

A raccontarlo è stata Chiara a Verissimo, dieci anni fa, svelando: «L'ho scoperto all'improvviso e ci sono rimasta proprio male. Sarebbe stato carino condurre insieme a lei e a Max. Probabilmente però aveva voglia di fare qualcosa da sola e adesso ho capito».

paola e chiara 5

Da quel momento le due sorelle hanno intrapreso strade diverse, interrompendo ogni contatto personale e sparendo, di fatto, dalla scena musicale italiana. Max Pezzali non è stato, però, l'unico uomo a insinuarsi nel loro rapporto.

[…] Il curioso episodio risale al 2007, anno nel quale Paola e Chiara pubblicarono il loro sesto album in studio "Win the Game", prodotto dalla Universal Music. In modo quasi fortuito le due sorelle conobbero lo stesso uomo - figura della quale mai si è saputa l'identità - e lo frequentarono in contemporanea per oltre quattro mesi, ignare che l'uomo le stesse frequentando entrambe. Un gioco, o forse, una tentazione che le due hanno scoperto poco dopo.

max pezzali paola e chiara il circo max

«Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate», raccontarono Paola e Chiara anni fa durante un'intervista rilasciata a Il Messaggero. Un legame fuori dall'ordinario che è servito, comunque, a farle crescere a livello personale: «Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri».

Oggi entrambe sono felicemente fidanzate. Paola con il fotografo Paolo Santambrogio, al quale è legata da oltre quindici anni; Chiara con un uomo misterioso che è riuscito a farle tornare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Meir Cohen, ex rabbino ebraico, per il quale la cantante si era convertita alla religione ebraica.

paola e chiara paola e chiara paola e chiara amuccassassina foto di bacco (1) paola e chiara foto di bacco (5) PAOLA E CHIARA paola e chiara 8 paola e chiara 7 paola e chiara terza serata sanremo 2023 paola e chiara 4 PAOLA E CHIARA PAOLA E CHIARA CON FIORELLO paola e chiara 6 paola e chiara 5 paola e chiara 1 paola e chiara 2.txt paola e chiara paola iezzi paola e chiara paola e chiara al pride di milano 5 paola e chiara al pride di milano 6 paola e chiara paola e chiara 4 paola iezzi paola e chiara paola e chiara 3